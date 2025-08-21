americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Venezuela

Estados Unidos despliega un escuadrón anfibio frente a Venezuela

Washington intensifica su presencia militar en el Caribe con buques, marines, submarinos y aviones de reconocimiento, en medio de crecientes tensiones con el régimen de Nicolás Maduro.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Maduro Trump

Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio en aguas del sur del Caribe como parte de una operación destinada a enfrentar las amenazas de los cárteles de droga en la región.

La información fue confirmada por la agencia Reuters, que citó a dos fuentes con conocimiento directo de la operación.

Los buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale forman parte del operativo y podrían situarse frente a las costas de Venezuela desde este domingo.

En conjunto, transportan a unos 4.500 efectivos, incluidos 2.200 marines. Aunque no se revelaron los detalles de la misión, las fuentes señalaron que el despliegue responde al objetivo de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos frente a organizaciones catalogadas como “narco-terroristas”.

La Casa Blanca ya había confirmado esta misma semana el envío de tres navíos adicionales, acompañados de submarinos nucleares, destructores, aviones de reconocimiento P8 Poseidon y al menos un barco equipado con misiles. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, declaró que el presidente Donald Trump “está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”. En esa línea, calificó al régimen de Nicolás Maduro como “un cartel del narcotráfico” y acusó al mandatario venezolano de encabezar el llamado Cartel de los Soles.

USA ejercito

El Departamento de Defensa también respaldó la medida. Según fuentes citadas por CNN, la operación busca combatir directamente a los cárteles de droga y reforzar la presencia estadounidense en puntos clave del tráfico hacia Norteamérica. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió además una carta en la que amplía el alcance de las funciones del Ejército, incluyendo sellar fronteras, detener la inmigración masiva y combatir el contrabando y el tráfico de drogas.

Las acciones militares provocaron inmediatas reacciones en la región. El gobierno de Cuba denunció que la presencia estadounidense responde a una “agenda corrupta” impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio, e hizo un llamado a mantener al Caribe como “zona de paz”.

En Caracas, el régimen de Maduro activó a millones de milicianos bajo lo que denominó un “plan de paz” frente a posibles amenazas externas. En un comunicado, el gobierno venezolano advirtió que “las amenazas de Estados Unidos ponen en riesgo no solo a Venezuela, sino a toda la región”, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC.

El enfrentamiento se produce en medio de crecientes acusaciones de Washington contra Maduro y su círculo cercano. De acuerdo con la Fiscalía estadounidense y la DEA, se han incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas al régimen y siete toneladas atribuidas directamente al mandatario. También fueron confiscados bienes por más de 700 millones de dólares, entre ellos aviones privados, vehículos de lujo y otras propiedades.

A comienzos de mes, Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, duplicando la cifra anterior.

El despliegue militar, sumado a las sanciones y acusaciones judiciales, incrementa la tensión entre Washington y Caracas, y plantea un escenario de alta inestabilidad en el Caribe con repercusiones directas en la cooperación regional.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estrecha la mano de su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump ofrece garantías de que no se enviarán soldados estadounidenses para ayudar a Ucrania

El presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo estadounidense Donald Trump hablan durante una reunión en la Casa Blanca, en Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Alex Brandon)

Esta conversación está siendo grabada: Momento de Trump con micrófono abierto se suma a larga lista

ARCHIVO – La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, acompañada por la jefa de la Policía Metropolitana, Pamela A. Smith, habla en una conferencia de prensa sobre el plan del presidente Donald Trump para colocar a la policía de Washington bajo el control federal y desplegar a elementos de la Guardia Nacional en la ciudad, el lunes 11 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

Departamento de Justicia de Trump investiga si la policía de DC falsificó datos de delitos

El legislador Joaquin Castro, derecha, habla con manifestantes reunidos en la rotonda frente a la Cámara de Representantes en el Capitolio de Texas, en un momento en que los legisladores debaten la reconfiguración del mapa parlamentario de Estados Unidos, el miércoles 20 de agosto de 2025, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Cámara baja de Texas aprueba nuevos mapas legislativos que Trump quería antes de elecciones de 2026

Destacados del día

Ex alto oficial del MININT y ahijado de Fidel Castro arrestado por ICE en Miami por posesión de cocaína

Ex alto oficial del MININT y ahijado de Fidel Castro arrestado por ICE en Miami por posesión de cocaína

Fallece a los 88 años Frank Caprio, el juez VIRAL en redes sociales que marcó a millones con su compasión

Fallece a los 88 años Frank Caprio, el juez VIRAL en redes sociales que marcó a millones con su compasión

ARCHIVO - Una familia de cinco personas que dice ser de Guatemala y un hombre que dice ser de Perú, con camisa rosa, caminan por el desierto después de cruzar el muro fronterizo en el sector de Tucson de la frontera entre EEUU y México, el 29 de agosto de 2023, cerca de Lukeville, Arizona. (AP Foto/Matt York, Archivo)

La inmigración ilegal alcanzó un récord de 14 millones en EEUU en 2023, según informe de Pew

Estados Unidos despliega un escuadrón anfibio frente a Venezuela

Estados Unidos despliega un escuadrón anfibio frente a Venezuela

El exterior de una tienda Walmart, en Walpole, Massachusetts, el 3 de septiembre de 2019. (AP Foto/Steven Senne, Archivo)

Walmart reporta sólidas ventas pese a preocupación por los aranceles en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter