Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

La Casa Blanca exige auditorías completas mientras el gobernador demócrata acusa una “politización” del caso

La Administración de Donald Trump anunció el congelamiento inmediato de fondos federales destinados a programas de cuidado infantil en Minnesota , tras detectar lo que calificó como esquemas de fraude generalizados vinculados al uso de recursos públicos durante la gestión del gobernador demócrata Tim Walz .

La medida fue comunicada por funcionarios del Department of Health and Human Services (HHS), quienes confirmaron que no se reanudarán los desembolsos hasta que el estado entregue auditorías exhaustivas que demuestren el uso adecuado del dinero federal.

El subsecretario del HHS, Jim O’Neill, explicó en la red social X que la decisión responde a un “fraude flagrante que parece estar muy extendido en Minnesota y en otras partes del país” .

Según detalló, Washington solicitó formalmente al gobierno estatal registros de asistencia, licencias, inspecciones, quejas e investigaciones de los centros de cuidado infantil financiados con fondos federales.

“Hemos cerrado el grifo del dinero y estamos encontrando el fraude”, afirmó O’Neill al justificar la suspensión de los fondos.

Walz rechaza la medida y acusa motivaciones políticas

El gobernador Tim Walz reaccionó con dureza a la decisión y sostuvo que los defraudadores “son un problema real”, pero aseguró que Minnesota viene combatiendo ese fenómeno desde hace años.

No obstante, acusó a la Administración Trump de utilizar el caso con fines políticos.

“Está usando esto como parte de su juego a largo plazo para desfinanciar programas que ayudan a las familias de Minnesota”, escribió Walz en X.

Desde Washington, funcionarios federales rechazaron esa versión y subrayaron que no se trata de casos aislados, sino de fallas estructurales en los mecanismos de control.

Miles de millones bajo sospecha

El conflicto se produce en un contexto particularmente sensible. A comienzos de diciembre, un fiscal federal advirtió que la mitad o más de los aproximadamente 18.000 millones de dólares en fondos federales asignados a 14 programas estatales en Minnesota desde 2018 podrían haber sido robados o malversados.

Entre los antecedentes más graves figura el escándalo de Feeding Our Future, un esquema de fraude alimentario durante la pandemia de COVID-19 que derivó en 57 condenas penales y fue calificado como el mayor fraude vinculado a la pandemia en Estados Unidos, con pérdidas estimadas en 300 millones de dólares.

“Cada dólar robado es un dólar quitado a los niños”

El subsecretario Alex Adams, de la Administración para Niños y Familias, explicó que Minnesota recibe 185 millones de dólares anuales en fondos federales para el cuidado infantil.

“Ese dinero debería estar ayudando a unos 19.000 niños estadounidenses, incluidos bebés y niños pequeños.

Cada dólar robado por defraudadores es un dólar robado a esos niños”,

afirmó Adams en un video difundido en X.

El funcionario agregó que, tras dialogar con autoridades estatales, no obtuvo garantías claras de que los casos de fraude sean excepcionales y no un problema sistémico.

Presión política y pedidos de renuncia

La decisión de congelar los fondos intensificó la presión política sobre el gobernador Walz. Legisladores republicanos de Minnesota reclamaron su renuncia, al sostener que fallas prolongadas en la supervisión estatal permitieron durante años la operación de esquemas fraudulentos en programas financiados con dinero federal.

Walz rechazó esos pedidos y aseguró que su administración coopera con todas las investigaciones en curso, mientras el caso reabre el debate nacional sobre la responsabilidad de los estados en la gestión y control de fondos federales, especialmente en programas sensibles como el cuidado infantil.