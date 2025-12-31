americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

La Administración Trump congeló fondos federales para guarderías en Minnesota tras detectar presunto fraude masivo y exigió auditorías al gobierno del demócrata Tim Walz

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Tim Walz

La Casa Blanca exige auditorías completas mientras el gobernador demócrata acusa una “politización” del caso

La Administración de Donald Trump anunció el congelamiento inmediato de fondos federales destinados a programas de cuidado infantil en Minnesota, tras detectar lo que calificó como esquemas de fraude generalizados vinculados al uso de recursos públicos durante la gestión del gobernador demócrata Tim Walz.

La medida fue comunicada por funcionarios del Department of Health and Human Services (HHS), quienes confirmaron que no se reanudarán los desembolsos hasta que el estado entregue auditorías exhaustivas que demuestren el uso adecuado del dinero federal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HHS_Jim/status/2006136004294664464?s=20&partner=&hide_thread=false

“Fraude flagrante y extendido”

El subsecretario del HHS, Jim O’Neill, explicó en la red social X que la decisión responde a un “fraude flagrante que parece estar muy extendido en Minnesota y en otras partes del país”.

Según detalló, Washington solicitó formalmente al gobierno estatal registros de asistencia, licencias, inspecciones, quejas e investigaciones de los centros de cuidado infantil financiados con fondos federales.

“Hemos cerrado el grifo del dinero y estamos encontrando el fraude”, afirmó O’Neill al justificar la suspensión de los fondos.

Walz rechaza la medida y acusa motivaciones políticas

El gobernador Tim Walz reaccionó con dureza a la decisión y sostuvo que los defraudadores “son un problema real”, pero aseguró que Minnesota viene combatiendo ese fenómeno desde hace años.

No obstante, acusó a la Administración Trump de utilizar el caso con fines políticos.

“Está usando esto como parte de su juego a largo plazo para desfinanciar programas que ayudan a las familias de Minnesota”, escribió Walz en X.

Desde Washington, funcionarios federales rechazaron esa versión y subrayaron que no se trata de casos aislados, sino de fallas estructurales en los mecanismos de control.

Miles de millones bajo sospecha

El conflicto se produce en un contexto particularmente sensible. A comienzos de diciembre, un fiscal federal advirtió que la mitad o más de los aproximadamente 18.000 millones de dólares en fondos federales asignados a 14 programas estatales en Minnesota desde 2018 podrían haber sido robados o malversados.

Entre los antecedentes más graves figura el escándalo de Feeding Our Future, un esquema de fraude alimentario durante la pandemia de COVID-19 que derivó en 57 condenas penales y fue calificado como el mayor fraude vinculado a la pandemia en Estados Unidos, con pérdidas estimadas en 300 millones de dólares.

“Cada dólar robado es un dólar quitado a los niños”

El subsecretario Alex Adams, de la Administración para Niños y Familias, explicó que Minnesota recibe 185 millones de dólares anuales en fondos federales para el cuidado infantil.

“Ese dinero debería estar ayudando a unos 19.000 niños estadounidenses, incluidos bebés y niños pequeños.

Cada dólar robado por defraudadores es un dólar robado a esos niños”,

afirmó Adams en un video difundido en X.

El funcionario agregó que, tras dialogar con autoridades estatales, no obtuvo garantías claras de que los casos de fraude sean excepcionales y no un problema sistémico.

Presión política y pedidos de renuncia

La decisión de congelar los fondos intensificó la presión política sobre el gobernador Walz. Legisladores republicanos de Minnesota reclamaron su renuncia, al sostener que fallas prolongadas en la supervisión estatal permitieron durante años la operación de esquemas fraudulentos en programas financiados con dinero federal.

Walz rechazó esos pedidos y aseguró que su administración coopera con todas las investigaciones en curso, mientras el caso reabre el debate nacional sobre la responsabilidad de los estados en la gestión y control de fondos federales, especialmente en programas sensibles como el cuidado infantil.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump celebra historico desplome del crimen en eeuu y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tras una reunión en su club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump afirma que EEUU golpeó una instalación vinculada a supuestos barcos de droga

Jóvenes palestinos caminan entre en un campamento para desplazados al atardecer, el viernes 26 de diciembre de 2025, en Nuseirat, en Franja de Gaza. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

La senadora estatal Michelle Benson durante una conferencia de prensa el 10 de abril de 2019, en el capitolio de Minnesota en St. Paul. (AP Foto/Steve Karnowski,Archivo)

Gobierno de Trump congela fondos para cuidado infantil a Minnesota después de una serie de fraudes

Destacados del día

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter