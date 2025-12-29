americateve

Trump

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra una caída histórica del crimen en EE.UU. en 2025 y la atribuye al cierre de la frontera sur. Datos de 570 agencias muestran la mayor baja de homicidios desde 2006

americateve | Redacción América Noticias Miami
Trump delitos

El Índice de Delitos en Tiempo Real reporta la mayor caída de homicidios desde 2006

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este fin de semana lo que calificó como un descenso histórico de la delincuencia en el país y lo vinculó directamente con el endurecimiento de la política migratoria y el cierre de la frontera sur, una de las principales promesas de su campaña y eje central de su actual administración.

Trump reaccionó a datos difundidos por Jeff Asher, experto en análisis criminal, quien reportó que los homicidios en Estados Unidos alcanzaron su nivel más bajo desde 2006, según el Índice de Delitos en Tiempo Real.

Caen los principales delitos en 2025

El Índice de Delitos en Tiempo Real, que compila información de 570 agencias policiales de todo el país, muestra una reducción generalizada de los delitos más graves en comparación con 2024:

  • Robo de vehículos: −23,2 %

  • Asesinatos: −19,8 %

  • Robos violentos: −18,3 %

  • Allanamientos de vivienda: −14,8 %

  • Delitos contra la propiedad: −12,3 %

  • Delitos violentos en general: −10,2 %

  • Violación: −8,9 %

  • Robo: −8,7 %

  • Agresión agravada: −7,5 %

Las cifras reflejan una de las mayores reducciones simultáneas de criminalidad en décadas, según analistas de seguridad.

“El nivel más bajo jamás registrado”

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó:

“La delincuencia en Estados Unidos se encuentra en su nivel más bajo jamás registrado. Gran parte de ello se debe al éxito de la operación fronteriza más exitosa de la historia en la frontera sur. Además, hoy en día hay más personas trabajando en Estados Unidos que nunca antes. ¡MAGA!”

El mandatario insistió en que la seguridad fronteriza y el control migratorio han tenido un impacto directo en la reducción del crimen, especialmente en los delitos violentos.

Frontera sur: eje de la estrategia de seguridad

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha implementado una estrategia coordinada junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el denominado “zar fronterizo”, Tom Homan.

Entre las principales medidas destacan:

  • Declaración de emergencia nacional en la frontera sur

  • Reactivación de la política Remain in Mexico

  • Lanzamiento de un programa de deportación masiva

  • Firma de la Ley Laken Riley, que exige detención sin fianza para inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves

ICE y antecedentes criminales

De acuerdo con un informe reciente de The Washington Examiner, cerca del 70 % de los inmigrantes ilegales arrestados por el ICE durante la segunda administración Trump habían sido condenados previamente o enfrentaban cargos penales.

La Casa Blanca ha utilizado estos datos para reforzar su argumento de que el control migratorio es una herramienta clave para reducir la criminalidad y fortalecer la seguridad pública.

Destacados del día

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

