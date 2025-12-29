americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump tiene programada una reunión el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mientras Washington busca crear un nuevo impulso para el alto el fuego impulsado por Estados Unidos en Gaza, el cual podría estar en peligro de estancarse antes del inicio de una complicada segunda fase.

Jóvenes palestinos caminan entre en un campamento para desplazados al atardecer, el viernes 26 de diciembre de 2025, en Nuseirat, en Franja de Gaza. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)
Jóvenes palestinos caminan entre en un campamento para desplazados al atardecer, el viernes 26 de diciembre de 2025, en Nuseirat, en Franja de Gaza. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

Trump podría aprovechar el encuentro en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, para tratar de sacar provecho de su sólida relación con Netanyahu y acelerar el proceso de paz. Antes de eso, el primer ministro israelí se reunió por separado con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Israel y Hamás han respetado en buena medida el alto el fuego, pero el progreso se ha ralentizado recientemente. Ambas partes se acusan mutuamente de violaciones, además de que han surgido divisiones entre Estados Unidos, Israel y los países árabes sobre el camino a seguir.

La primera fase de la tregua comenzó en octubre, pocos días después del segundo aniversario del ataque inicial que encabezó Hamás en el sur de Israel que cobró la vida de unas 1.200 personas. Todos menos uno de los 251 rehenes tomados ese día ya fueron devueltos, vivos o muertos.

Netanyahu ha indicado que no tiene prisa por avanzar con la siguiente fase mientras los restos de Ran Gvili sigan en Gaza. La oficina de Netanyahu señaló que se reunió con los padres de Gvili en Florida.

Ahora viene una parte mucho más complicada. El plan de 20 puntos que presentó el gobierno de Trump, el cual recibió la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, ofrece una ambiciosa visión para poner fin al gobierno de Hamás en Gaza.

Irán y otros temas en la agenda

Se tiene previsto que ambos mandatarios también discutan otros temas, incluido Irán, de quien Trump insiste que sus capacidades nucleares quedaron "completa y totalmente destruidas" después de los ataques estadounidenses contra sus instalaciones nucleares en junio pasado. La prensa local ha reproducido declaraciones de funcionarios israelíes que expresan su preocupación de que Irán pueda reabastecer su suministro de misiles de largo alcance con capacidad para atacar a Israel.

Existen muchos aspectos clave de la segunda fase del alto el fuego con las que Netanyahu no está de acuerdo o que incluso ha rechazado abiertamente, afirmó Mona Yacoubian, directora y asesora principal del programa para Oriente Medio en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

"Creo que esta va a ser una tarea realmente difícil, que el presidente Trump logre que Netanyahu esté de acuerdo", dijo.

"Creo que será importante observar cómo lo haga, qué tipo de presión pone sobre Netanyahu", destacó Yacoubian, quien también mencionó que los dos podrían exhibir "un choque más amplio de enfoques hacia la región". ___

Los periodistas de Associated Press Darlene Superville en Washington y Lee Keath y Fatma Khaled en El Cairo contribuyeron con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: "Que no lo suelten"

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

El presidente Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump tras reunirse con Zelenski: "Estamos muy cerca" de un acuerdo histórico para poner fin a la guerra en Ucrania

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter