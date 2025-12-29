americateve

Trump afirma que EEUU golpeó una instalación vinculada a supuestos barcos de droga

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump dijo que Estados Unidos “golpeó” una instalación en Sudamérica mientras aumenta la presión sobre Venezuela, pero no ofreció más detalles.

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tras una reunión en su club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tras una reunión en su club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Trump hizo los comentarios en lo que pareció ser una entrevista de radio improvisada el viernes.

El presidente, quien llamó al presentador de radio John Catsimatidis durante un programa en la radio WABC, habló de los ataques de Estados Unidos a presuntos barcos que transportan drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, los cuales han matado al menos a 105 personas en 29 ataques conocidos desde principios de septiembre.

“No sé si leíste o viste, ellos tienen una gran planta o una gran instalación de donde envían, ya sabes, de donde vienen los barcos”, dijo Trump. “Hace dos noches, la eliminamos. Así que los golpeamos muy fuerte”.

Trump no ofreció detalles adicionales en la entrevista, incluyendo qué tipo de ataque fue. El lunes, el Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió a un mensaje solicitando comentarios.

En ocasiones anteriores, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o una de las cuentas de redes sociales del ejército de Estados Unidos, han anunciado en X cada ataque a barcos, pero no han publicado ningún aviso de un ataque a una instalación.

La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no respondió el lunes a una solicitud de comentarios sobre la declaración de Trump.

Durante meses, Trump ha sugerido que podría llevar a cabo ataques terrestres en América del Sur, en Venezuela o posiblemente en otro país, y en las últimas semanas ha dicho que Estados Unidos pasaría de atacar barcos a atacar en tierra “pronto”.

En octubre, Trump confirmó que había autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. La agencia no respondió de momento a un mensaje solicitando comentarios el lunes.

Junto con los ataques, Estados Unidos ha enviado buques de guerra, incrementado las fuerzas militares en la región, incautado dos petroleros y perseguido un tercero.

La administración Trump ha dicho que está en “conflicto armado” con los cárteles de drogas y busca detener el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro insiste en que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el poder.

La jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo en una entrevista con Vanity Fair publicada este mes que Trump “quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda”.

_____

Los periodistas de The Associated Press Konstantin Toropin en Washington y Regina García Cano en Caracas, Venezuela, contribuyeron a este informe.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

