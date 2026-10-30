Choque en un tribunal federal por los planes de Trump para remodelar un campo de golf en DC

Varias personas conducen un carrito de golf frente a la tala de árboles en el East Potomac Park Golf Course, el lunes 26 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Los casos implican el inminente cierre y reconfiguración de un histórico campo público de golf y la construcción de un arco monumental que, con una elevación de 75 metros (250 pies), sería más de 30 metros (100 pies) más alto que la Estatua de la Libertad desde su base hasta la parte superior de la antorcha. Los dos proyectos están separados por apenas 5 kilómetros (3 millas).

La audiencia sobre el cambio propuesto del campo de golf comenzó como otras recientes: la jueza de distrito Ana Reyes interrogó con dureza al fiscal general adjunto asociado Stanley Woodward Jr. sobre cómo los deseos de Trump de convertir el campo de golf, cerca del National Mall, en una instalación de clase mundial se han convertido en planes urgentes que coinciden con sus declaraciones públicas.

En un momento, Reyes leyó el código de conducta de los abogados del gobierno sobre la presentación de información errónea o falsa durante una audiencia.

Reyes ordenó la audiencia del viernes después de que Trump indicara en distintas publicaciones en Truth Social que había planes para el campo de golf y que se esperaba que la construcción comenzara el 15 de noviembre. El mandatario afirmó que el parque estaría cerrado 15 meses mientras se realizan las obras.

Las publicaciones presidenciales, que comenzaron el 18 de octubre, generaron una tensa dinámica en diferentes audiencias judiciales posteriores, cuando funcionarios del Departamento del Interior, Justicia y el Servicio de Parques Nacionales fueron incapaces de confirmar la existencia de los planes bajo el interrogatorio de Reyes. Ella terminó preguntando en quién debía confiar. El Departamento de Justicia presentó un aviso el miércoles por la noche donde indicaba que los planes eran reales.

“El viernes 30 de octubre de 2026, el Servicio de Parques Nacionales presentará a la Comisión de Planificación de la Capital Nacional para su revisión una representación diseñada por Tom Fazio para un campo de golf de clase mundial, de nivel de campeonato, capaz de albergar eventos importantes”, se indica en el aviso.

Reyes se centró en la presentación y en los múltiples anuncios de Trump en Truth Social mientras interrogaba a Woodward.

En un momento, mientras hablaban de planes que, según Woodward, surgieron apenas esta semana, él se equivocó e incluyó la tala de árboles como parte de la preparación para el cierre.

Reyes respondió de inmediato: “Noticia de última hora”. Le permitió corregirse y aclarar que la tala de árboles, que ocurrió a principios de este mes, no formaba parte del plan para cerrar el East Potomac Golf Links.

La jueza indicó que tenía la intención de nombrar a un director especial para investigar las declaraciones del gobierno ante el tribunal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP