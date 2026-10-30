americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Choque en un tribunal federal por los planes de Trump para remodelar un campo de golf en DC

WASHINGTON (AP) — Las audiencias en demandas contra dos proyectos distintos respaldados por el gobierno estadounidense se desarrollaban el viernes en un mismo edificio de un tribunal federal, lo que reveló el alcance de los intentos del presidente Donald Trump de moldear diversas partes del Distrito de Columbia a su antojo, y las afirmaciones subyacentes de autoridad ejecutiva que hay detrás de ellos.

Varias personas conducen un carrito de golf frente a la tala de árboles en el East Potomac Park Golf Course, el lunes 26 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
Varias personas conducen un carrito de golf frente a la tala de árboles en el East Potomac Park Golf Course, el lunes 26 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Los casos implican el inminente cierre y reconfiguración de un histórico campo público de golf y la construcción de un arco monumental que, con una elevación de 75 metros (250 pies), sería más de 30 metros (100 pies) más alto que la Estatua de la Libertad desde su base hasta la parte superior de la antorcha. Los dos proyectos están separados por apenas 5 kilómetros (3 millas).

La audiencia sobre el cambio propuesto del campo de golf comenzó como otras recientes: la jueza de distrito Ana Reyes interrogó con dureza al fiscal general adjunto asociado Stanley Woodward Jr. sobre cómo los deseos de Trump de convertir el campo de golf, cerca del National Mall, en una instalación de clase mundial se han convertido en planes urgentes que coinciden con sus declaraciones públicas.

En un momento, Reyes leyó el código de conducta de los abogados del gobierno sobre la presentación de información errónea o falsa durante una audiencia.

Reyes ordenó la audiencia del viernes después de que Trump indicara en distintas publicaciones en Truth Social que había planes para el campo de golf y que se esperaba que la construcción comenzara el 15 de noviembre. El mandatario afirmó que el parque estaría cerrado 15 meses mientras se realizan las obras.

Una avalancha de publicaciones de Trump desata el caos

Las publicaciones presidenciales, que comenzaron el 18 de octubre, generaron una tensa dinámica en diferentes audiencias judiciales posteriores, cuando funcionarios del Departamento del Interior, Justicia y el Servicio de Parques Nacionales fueron incapaces de confirmar la existencia de los planes bajo el interrogatorio de Reyes. Ella terminó preguntando en quién debía confiar. El Departamento de Justicia presentó un aviso el miércoles por la noche donde indicaba que los planes eran reales.

“El viernes 30 de octubre de 2026, el Servicio de Parques Nacionales presentará a la Comisión de Planificación de la Capital Nacional para su revisión una representación diseñada por Tom Fazio para un campo de golf de clase mundial, de nivel de campeonato, capaz de albergar eventos importantes”, se indica en el aviso.

Reyes se centró en la presentación y en los múltiples anuncios de Trump en Truth Social mientras interrogaba a Woodward.

En un momento, mientras hablaban de planes que, según Woodward, surgieron apenas esta semana, él se equivocó e incluyó la tala de árboles como parte de la preparación para el cierre.

Reyes respondió de inmediato: “Noticia de última hora”. Le permitió corregirse y aclarar que la tala de árboles, que ocurrió a principios de este mes, no formaba parte del plan para cerrar el East Potomac Golf Links.

La jueza indicó que tenía la intención de nombrar a un director especial para investigar las declaraciones del gobierno ante el tribunal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 5 de noviembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

Economía de EEUU crece 3,4% en el tercer trimestre de 2026 y supera las previsiones del mercado

Por Redacción América Noticias Miami
trump regresa a ohio y respalda a jon husted y vivek ramaswamy antes de las elecciones del 3 de noviembre

Trump regresa a Ohio y respalda a Jon Husted y Vivek Ramaswamy antes de las elecciones del 3 de noviembre

Por Redacción América Noticias Miami
Una tienda Goodwill en Roseville, Minnesota, el 12 de agosto del 2026. (AP foto/Ellen Schmidt)

Inflación se mantiene alta en EEUU, días antes de elecciones

Una tienda de productos electrodomésticos en Dallas, el 6 de octubre del 2026. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU crece a ritmo sólido gracias a fuerte gasto de consumidores e inversión en IA

Destacados del día

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, interviene durante el 81er periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, el sábado 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Heather Khalifa)

Bruno Rodríguez asegura que Cuba resistirá a Trump "por el tiempo que haga falta" y descarta ceder a EEUU

🚨🇨🇺 ¡DEPORTADO DE EEUU Y RECIBIDO CON ELOGIOS EN CUBA! EL MINREX DA LA BIENVENIDA A RICHARD TUR EN LA HABANA

🚨🇨🇺 ¡DEPORTADO DE EEUU Y RECIBIDO CON ELOGIOS EN CUBA! EL MINREX DA LA BIENVENIDA A RICHARD TUR EN LA HABANA

EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, muestra una fotografía de un medicamento durante un discurso el miércoles 28 de octubre de 2026, en la sede de Naciones Unidas. (AP Foto/Seth Wenig)

Bruno Rodríguez niega privilegios en Cuba mientras un estudio sitúa la pobreza extrema en el 94%

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter