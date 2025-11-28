Trump anuncia "pausa permanente" a la migración desde países del Tercer Mundo — Cuba incluida en la lista de revisión

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció una medida radical: la suspensión permanente de la migración desde lo que el gobierno denomina países del “Tercer Mundo” como parte de una ofensiva contra lo que califica de “invasión destructiva” que amenaza la seguridad, la economía y la cohesión social del país. Reuters+1
El anuncio fue difundido en un mensaje del mandatario en su plataforma, donde aseguró que solo quienes representan un “activo neto” para EE. UU. serán bienvenidos, y prometió detener admisiones masivas, eliminar beneficios federales a no ciudadanos y reforzar las deportaciones de quienes no cumplan con sus estándares. Reuters+1
Qué implica la medida actualmente
Suspensión de nuevos procesos migratorios desde los países designados. Reuters+1
Revisión exhaustiva de las "green cards" y otros permisos de residencia emitidos a personas provenientes de esos países, para evaluar posibles riesgos. New York Post+1
Eliminación de beneficios federales para los no ciudadanos que no sean considerados “compatibles” con las políticas migratorias del país. The Guardian+1
Países incluidos en la restricción migratoria (total o parcial)
De acuerdo con la última proclamación oficial, estos países están afectados:
La restricción parcial no necesariamente revoca estatus actuales, pero implica controles más estrictos, demoras, reconsideraciones y en algunos casos riesgo de revocación para nuevos solicitantes. International Student & Scholar Services+1
Origen de la medida: tiroteo cerca de la Casa Blanca
El anuncio llega tras un tiroteo ocurrido en Washington que dejó a miembros de la Guardia Nacional heridos, un hecho que el Gobierno vinculó con fallos en las políticas migratorias anteriores, argumentando que un extranjero que ingresó bajo programas especiales estuvo implicado. Reuters+1
Según Casa Blanca, la medida busca “recuperar el control” del sistema migratorio y evitar lo que describen como “errores acumulados durante décadas”. Reuters
La restricción se aplica a nacionales que actualmente estén fuera de EE. UU. y que no tengan una visa válida al momento de la entrada en vigor. Las personas que ya residen legalmente o que tienen visas vigentes podrían quedar exentas — al menos técnicamente. JD Supra+1
Aún no hay claridad pública sobre cómo se ejecutará la revisión de residencias ya otorgadas, ni cuántas personas podrían verse afectadas.
La comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes están vigilando de cerca la medida, por su impacto humanitario y legal, especialmente en los que solicitan asilo o vienen huyendo de crisis políticas.