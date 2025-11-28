Trump anuncia "pausa permanente" a la migración desde países del Tercer Mundo — Cuba incluida en la lista de revisión

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump , anunció una medida radical: la suspensión permanente de la migración desde lo que el gobierno denomina países del “Tercer Mundo” como parte de una ofensiva contra lo que califica de “invasión destructiva” que amenaza la seguridad, la economía y la cohesión social del país. Reuters+1

El anuncio fue difundido en un mensaje del mandatario en su plataforma, donde aseguró que solo quienes representan un “activo neto” para EE. UU. serán bienvenidos, y prometió detener admisiones masivas, eliminar beneficios federales a no ciudadanos y reforzar las deportaciones de quienes no cumplan con sus estándares. Reuters+1

Eliminación de beneficios federales para los no ciudadanos que no sean considerados “compatibles” con las políticas migratorias del país. The Guardian+1

Revisión exhaustiva de las "green cards" y otros permisos de residencia emitidos a personas provenientes de esos países, para evaluar posibles riesgos. New York Post+1

De acuerdo con la última proclamación oficial, estos países están afectados:

Afganistán

Birmania (Myanmar)

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen Office of Visa and Immigration Services+1

Con restricciones parciales (visas de turista, estudio, trabajo, entre otras)

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela Jackson Walker+1

La restricción parcial no necesariamente revoca estatus actuales, pero implica controles más estrictos, demoras, reconsideraciones y en algunos casos riesgo de revocación para nuevos solicitantes. International Student & Scholar Services+1

Origen de la medida: tiroteo cerca de la Casa Blanca

El anuncio llega tras un tiroteo ocurrido en Washington que dejó a miembros de la Guardia Nacional heridos, un hecho que el Gobierno vinculó con fallos en las políticas migratorias anteriores, argumentando que un extranjero que ingresó bajo programas especiales estuvo implicado. Reuters+1

Según Casa Blanca, la medida busca “recuperar el control” del sistema migratorio y evitar lo que describen como “errores acumulados durante décadas”. Reuters

Qué se sabe hasta ahora y qué está por definirse