Suben a 44 los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

Compartir en:









La viceministra de Salud, Carilda Peña García, dijo en una comparecencia en la televisión local que la epidemia continúa aunque hubo una disminución de un 28% de los casos atendidos en los servicios de emergencia en relación con la semana pasada.

De los 44 fallecidos por enfermedades transmitidas por mosquitos 28 lo fueron por chikungunya, explicó la funcionaria. La mayor prevalencia es entre niños y adolescentes.

La cifra se computa desde fines de junio, el comienzo del verano en el hemisferio norte y que trae aparejada la multiplicación de criaderos de mosquitos debido al calor y la humedad.

La semana pasada la misma viceministra había informado que había 33 decesos por estas causas, en los que fueron los primeros comentarios oficiales sobre la situación epidemiológica que ella misma calificó de “compleja” con miles de pacientes presentando síntomas.

Redes sociales y comentarios de la población dieron cuenta por lo menos desde junio de las afecciones, con fiebres, dolores en articulaciones y extremidades inflamadas incapacitantes o cefaleas que duraban semanas.

Peña indicó que no se reportaron casos de oropouche, la otra enfermedad transmitida por estos insectos.

La semana pasada el gobierno cubano indicó que había comenzado en la provincia de Matanzas un ensayo clínico con un medicamento de producción nacional llamado Jusvinza desarrollado por sus centros de biotecnología para enfrentar las secuelas persistentes e invalidantes del chikungunya. Además se reactivó el programa de fumigación en viviendas, centros de trabajo y en las calles y que el Estado sostiene cada año en verano, el cual había decaída debido a limitaciones presupuestarias. FUENTE: AP