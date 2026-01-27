americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ULTIMA HORA

Trump afirma que "Cuba va a colapsar muy pronto"

Trump afirma que “Cuba va a colapsar muy pronto” tras perder apoyo petrolero y financiero de Venezuela, en declaraciones durante su visita a Iowa

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
trump raul castro

El presidente Donald Trump vinculó la crisis energética y económica en Cuba al fin del apoyo petrolero y financiero de Venezuela, y reiteró que la isla podría caer por su propia debilidad estructural.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, afirmó este martes que Cuba podría colapsar “muy pronto” debido al fin del respaldo económico y energético que históricamente recibía de Venezuela, en declaraciones ofrecidas a periodistas en Iowa, en pleno repunte de tensiones geopolíticas en el hemisferio occidental.

Aqui lo que acaba de decir Trump sobre Cuba hace solo minutos, con SUBTITULOS EN ESPANOL.

Trump subrayó que el régimen cubano está muy cerca del colapso tras perder el flujo de dinero y petróleo de Caracas, un respaldo que durante décadas fortaleció la economía y sostenimiento del gobierno comunista en La Habana.

“Cuba va a colapsar muy pronto. Cuba es realmente una nación que está muy cerca del fracaso.

Ellos recibían dinero de Venezuela. Ellos recibían petróleo de Venezuela. Ya no lo reciben”, dijo el presidente.

Crisis energética y económica en el centro del debate

La declaración llega en medio de una crisis económica profunda en la isla, marcada por recurrentes apagones, escasez de combustible y presiones derivadas de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.

Expertos internacionales han señalado que la pérdida de su principal aliado económico —Venezuela— agrava una situación que ya era precaria incluso cuando recibía petróleo a descuento, y podría intensificar las dificultades para mantener el aparato estatal y los servicios básicos.

Trump insiste en que no necesita intervención militar

Trump también ha señalado que, ante el deterioro económico de la isla, no considera necesaria una intervención militar directa en Cuba, argumentando que las propias condiciones internas “empujarán” al régimen hacia un punto de colapso sin acciones adicionales.

“No creo que necesitemos ninguna acción militar. Esto se está cayendo por sí solo”, afirmó anteriormente en declaraciones recogidas por la prensa.

Contexto regional y alianzas en juego

Las recientes tensiones entre Estados Unidos, Venezuela y Cuba han reconfigurado las dinámicas políticas en América Latina, con un enfoque renovado de Washington hacia la presión sobre gobiernos aliados de Moscú y Pekín, mientras en La Habana se intenta mantener la narrativa de soberanía y resistencia ante lo que califica como gestos injerencistas de Washington.

El anuncio de Trump intensifica el diálogo internacional sobre el futuro político y económico de Cuba en 2026, en un contexto donde los aliados tradicionales del régimen enfrentan sus propias crisis internas y externas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales patrullan un barrio en St. Paul, Minnesota el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Adam Gray)

Trump exige a gobernadores y alcaldes demócratas cooperar con leyes migratorias: "Esperamos que hagan lo correcto"

Por Redacción América Noticias Miami
trump respalda a ice tras operativo en minneapolis que termino con un activista anti-ice armado abatido

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Por Redacción América Noticias Miami
trump evalua bloqueo naval a cuba para cortar el petroleo que sostiene al regimen

Trump evalúa bloqueo naval a Cuba para cortar el petróleo que sostiene al régimen

Por Redacción América Noticias Miami
trump coloca portaavion nuclear frente a las costas de varadero
ULTIMA HORA

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

El Chulo rompe el silencio desde Alligator Alcatraz: Es lo peor que he pasado en mi vida

El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

José Martí no conoció la luz eléctrica: Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

"José Martí no conoció la luz eléctrica": Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter