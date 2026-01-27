Trump afirma que "Cuba va a colapsar muy pronto"

El presidente Donald Trump vinculó la crisis energética y económica en Cuba al fin del apoyo petrolero y financiero de Venezuela, y reiteró que la isla podría caer por su propia debilidad estructural.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump , afirmó este martes que Cuba podría colapsar “muy pronto” debido al fin del respaldo económico y energético que históricamente recibía de Venezuela, en declaraciones ofrecidas a periodistas en Iowa , en pleno repunte de tensiones geopolíticas en el hemisferio occidental.

Trump subrayó que el régimen cubano está muy cerca del colapso tras perder el flujo de dinero y petróleo de Caracas, un respaldo que durante décadas fortaleció la economía y sostenimiento del gobierno comunista en La Habana.

Aqui lo que acaba de decir Trump sobre Cuba hace solo minutos, con SUBTITULOS EN ESPANOL.

“Cuba va a colapsar muy pronto. Cuba es realmente una nación que está muy cerca del fracaso.

Ellos recibían dinero de Venezuela. Ellos recibían petróleo de Venezuela. Ya no lo reciben”, dijo el presidente.

La declaración llega en medio de una crisis económica profunda en la isla , marcada por recurrentes apagones, escasez de combustible y presiones derivadas de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.

Expertos internacionales han señalado que la pérdida de su principal aliado económico —Venezuela— agrava una situación que ya era precaria incluso cuando recibía petróleo a descuento, y podría intensificar las dificultades para mantener el aparato estatal y los servicios básicos.

Trump insiste en que no necesita intervención militar

Trump también ha señalado que, ante el deterioro económico de la isla, no considera necesaria una intervención militar directa en Cuba, argumentando que las propias condiciones internas “empujarán” al régimen hacia un punto de colapso sin acciones adicionales.

“No creo que necesitemos ninguna acción militar. Esto se está cayendo por sí solo”, afirmó anteriormente en declaraciones recogidas por la prensa.

Contexto regional y alianzas en juego

Las recientes tensiones entre Estados Unidos, Venezuela y Cuba han reconfigurado las dinámicas políticas en América Latina, con un enfoque renovado de Washington hacia la presión sobre gobiernos aliados de Moscú y Pekín, mientras en La Habana se intenta mantener la narrativa de soberanía y resistencia ante lo que califica como gestos injerencistas de Washington.

El anuncio de Trump intensifica el diálogo internacional sobre el futuro político y económico de Cuba en 2026, en un contexto donde los aliados tradicionales del régimen enfrentan sus propias crisis internas y externas.