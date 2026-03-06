Misión diplomática de Cuba abandona Ecuador tras ser declarada "non grata"

La gente ondea una bandera cubana mientras la policía hace guardia frente a la embajada de Cuba en Quito, Ecuador, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Carlos Noriega) AP

Antes de la salida del personal diplomático, la bandera cubana fue retirada de la embajada ubicada en el norte de Quito.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba confirmó el viernes en un comunicado que su embajada en la capital ecuatoriana “cesa sus funciones como sede diplomática”, por la “imposibilidad de mantener una representación” en el país andino.

Reiteró que lamenta “la acción unilateral e inamistosa” del gobierno de Ecuador que atenta, dijo, contra relaciones bilaterales históricas.

Ecuador declaró el miércoles “persona no grata” al embajador cubano Basilio Antonio Gutiérrez y a su personal diplomático sin exponer los motivos, en una acción que Cuba calificó de “arbitraria e injustificada”.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel cuestionó lo que llamó un gesto “hostil” producto de una “política de clara sumisión de Ecuador a intereses imperiales” de Estados Unidos.

Mientras que Noboa se limitó a reprochar que personal de la misión quemara papeles en la terraza de la embajada en Quito en lugar de enviarlos por valija diplomática.

La decisión de Ecuador se produjo pocos días antes del encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y varios mandatarios latinoamericanos de tendencia conservadora, entre los cuales figura Noboa.

También ocurre en medio de la presión de Estados Unidos a los países que vendan petróleo a la isla, a la que Trump calificó de “nación fallida”. La tensión con Cuba aumentó tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, un estrecho aliado de la isla, durante una operación militar estadounidense en Caracas a inicios de enero.

Ecuador ha dejado en claro en los últimos días su cercanía con la administración estadounidense al lanzar operativos conjuntos de lucha contra el narcotráfico.

El país andino enfrentó otro conflicto diplomático en 2024 luego de México rompió las relaciones bilaterales por la irrupción de la policía ecuatoriana a su embajada en Quito. Actualmente mantiene una crisis comercial con Colombia.

FUENTE: AP