Jamaica pondrá fin a acuerdo con Cuba sobre misiones médicas

La medida se produce mientras Estados Unidos presiona a otros países para que pongan fin a ese tipo de misiones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, las ha calificado de “trabajo forzado” y de una “forma de trata de personas”.

El anuncio se hizo mediante un comunicado emitido por la oficina de Kamina Johnson Smith, ministra de Relaciones Exteriores de Jamaica, según medios locales. Hace un año, la funcionaria señaló que el personal médico de Cuba era importante para el sistema de salud de Jamaica, y en ese momento indicó que había más de 400 médicos, enfermeros, ingenieros biomédicos y técnicos cubanos en Jamaica.

El ministerio indicó que ambos gobiernos “no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos y condiciones de un nuevo acuerdo de cooperación técnica” después de que el convenio anterior terminara en febrero de 2023.

Agregó que el gobierno de Jamaica está dispuesto a contratar a profesionales médicos cubanos de manera individual, siempre y cuando se cumplan las leyes laborales locales.

El mes pasado, el Jamaica Gleaner, un periódico local, reportó que el ministro de Salud de la isla afirmó que, aunque el acuerdo entre ambos países había expirado, casi 300 médicos y especialistas cubanos seguían en Jamaica bajo contratos vigentes.

El anuncio de Jamaica se produce un día después de que más de 150 integrantes del personal médico cubano salieran de Honduras, luego de que el nuevo gobierno derechista cancelara abruptamente el acuerdo.

Funcionarios hondureños han rechazado anteriormente las afirmaciones de que cancelaron el programa por presión de Estados Unidos.

El año pasado, mandatarios de países del Caribe se reunieron con funcionarios estadounidenses después de que Estados Unidos amenazara con restringir las visas de quienes estuvieran vinculados a las misiones cubanas. En ese momento, los primeros ministros de Trinidad y Tobago y de San Vicente y las Granadinas manifestaron que con gusto perderían sus visas de Estados Unidos.

El jueves por la noche, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, criticó la presión continua de Estados Unidos en relación con las misiones médicas de la isla.

“Algo muy retorcido tiene que motivar al gobierno de Estados Unidos cuando, en aras de un castigo colectivo contra el pueblo de Cuba, presiona a gobiernos soberanos para que priven a sus propias poblaciones de servicios de salud de calidad”, escribió en la plataforma social X.

