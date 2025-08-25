Trinidad y Tobago respalda despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Compartir en:









El Gobierno de Trinidad y Tobago expresó su apoyo a la decisión de Estados Unidos de desplegar recursos militares en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico y la violencia asociada a los carteles.

La primera ministra Kamla Persad aseguró que su país ha sido víctima directa de estas redes criminales durante las últimas dos décadas y que la cooperación internacional es indispensable para contener su avance.

“Trinidad y Tobago se ha visto sumida en la sangre y la violencia durante los últimos 20 años debido al tráfico de drogas, personas y armas de fuego. Los países del Caribe, y en particular mi país, han experimentado un aumento masivo de la delincuencia transnacional y la actividad de las bandas”, declaró Persad en un discurso emitido el sábado.

La mandataria enfatizó que los pequeños estados insulares carecen de los recursos financieros y militares necesarios para enfrentar en solitario a las organizaciones narcoterroristas. En este contexto, valoró como positiva la intervención de Washington en la región.

Persad también lanzó un mensaje de firmeza en el plano geopolítico, al señalar que si Venezuela llegara a lanzar un ataque contra Guyana, y Estados Unidos solicitara acceso al territorio de Trinidad y Tobago para responder, su gobierno lo concedería “ sin dudar”.

El pronunciamiento de la primera ministra refuerza el alineamiento de Trinidad y Tobago con la estrategia estadounidense en el Caribe, en un momento en que la tensión regional se mantiene alta por la violencia del narcotráfico y los conflictos diplomáticos vinculados al diferendo territorial entre Guyana y Venezuela.

