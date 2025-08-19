EE. UU. dispuesto a usar todos los recursos para frenar el narcotráfico desde Venezuela

Compartir en:









Esta ofensiva se acompaña de un fuerte despliegue militar en el Caribe: se han enviado destructores Aegis, además de fuerzas aéreas y navales, a la región sur del Caribe como parte de una estrategia directa para interrumpir las operaciones de carteles como el Tren de Aragua. Estas organizaciones, ya señaladas por EE. UU. como terroristas, estarían directamente vinculadas con el régimen venezolano.

En paralelo, Estados Unidos ha elevado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, medida impulsada por la fiscal general Pam Bondi. También se han confiscado activos vinculados a su entorno: aviones, vehículos, mansiones y joyas por un valor estimado en 700 millones de dólares, como parte de un esfuerzo institucional para minar sus financias ilícitas y responsabilizarlo por narcotráfico y terrorismo.

La respuesta oficial de Venezuela fue categórica: el gobierno calificó estas acciones como "circo mediático" y "propaganda política", negando las acusaciones e insistiendo en que se trata de un intento de desestabilización externa. En reacción, Maduro ha movilizado y reforzado discursos nacionalistas en defensa de su régimen.