americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Venezuela

EE. UU. dispuesto a usar todos los recursos para frenar el narcotráfico desde Venezuela

El Departamento de Estado anunció que Estados Unidos utilizará "todos los recursos a su disposición" para impedir que Nicolás Maduro y el llamado Cartel de los Soles continúen lucrándose del narcotráfico y desestabilizando la región. Estas declaraciones surgieron tras la designación del cártel como una organización terrorista internacional.

3.-La-Superintendencia-Nacional-Antidrogas-de-Venezuela-eventualmente-reporta-decomisos-de-drogas.-Pero-no-hay-informacion-clara-y-completa.-Foto-archivo

Esta ofensiva se acompaña de un fuerte despliegue militar en el Caribe: se han enviado destructores Aegis, además de fuerzas aéreas y navales, a la región sur del Caribe como parte de una estrategia directa para interrumpir las operaciones de carteles como el Tren de Aragua. Estas organizaciones, ya señaladas por EE. UU. como terroristas, estarían directamente vinculadas con el régimen venezolano.

En paralelo, Estados Unidos ha elevado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, medida impulsada por la fiscal general Pam Bondi. También se han confiscado activos vinculados a su entorno: aviones, vehículos, mansiones y joyas por un valor estimado en 700 millones de dólares, como parte de un esfuerzo institucional para minar sus financias ilícitas y responsabilizarlo por narcotráfico y terrorismo.

La respuesta oficial de Venezuela fue categórica: el gobierno calificó estas acciones como "circo mediático" y "propaganda política", negando las acusaciones e insistiendo en que se trata de un intento de desestabilización externa. En reacción, Maduro ha movilizado y reforzado discursos nacionalistas en defensa de su régimen.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
eeuu despliega destructores con misiles cerca de venezuela en una de sus mayores operaciones en el caribe

EEUU despliega destructores con misiles cerca de Venezuela en una de sus mayores operaciones en el Caribe

Por Redacción América Noticias Miami
la onu exige la liberacion inmediata de martha lia grajales

La ONU exige la liberación inmediata de Martha Lía Grajales

Destacados del día

Cajas con pesos cubanos son incautadas en Panamá y generan misterio sobre su destino

Cajas con pesos cubanos son incautadas en Panamá y generan misterio sobre su destino

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estrecha la mano de su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump ofrece garantías de que no se enviarán soldados estadounidenses para ayudar a Ucrania

EEUU despliega destructores con misiles cerca de Venezuela en una de sus mayores operaciones en el Caribe

EEUU despliega destructores con misiles cerca de Venezuela en una de sus mayores operaciones en el Caribe

A PUNTO DE COMENZAR juicio contra Chocolate MC por amenazas y presunta conspiración para asesinar a Damian Valdez Galloso

A PUNTO DE COMENZAR juicio contra Chocolate MC por amenazas y presunta conspiración para asesinar a Damian Valdez Galloso

Rana Mourer ondea una bandera estadounidense fuera del centro de detención de inmigrantes conocido como “Alcatraz de los Caimanes” en la instalación de Entrenamiento y Transición de Dade-Collier, el sábado 12 de julio de 2025 en Ochopee, Florida. (AP Foto/Alexandra Rodriguez)

Juez desestima parte de la demanda sobre centro de detención migratoria "Alcatraz de los caimanes"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter