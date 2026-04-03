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Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine sale de prisión y presume regalo firmado por Nicolás Maduro tras su liberación

Tekashi 6ix9ine sale de prisión y muestra objeto firmado por Nicolás Maduro, generando polémica en redes

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Tekashi 6ix9ine

Nueva York — El polémico rapero Tekashi 6ix9ine recuperó su libertad este jueves tras cumplir una condena de tres meses en una prisión federal en Brooklyn, y rápidamente volvió a acaparar la atención mediática con un detalle inesperado: un objeto firmado por Nicolás Maduro.

El artista, cuyo nombre real es Daniel Hernández, fue liberado del Metropolitan Detention Center luego de violar los términos de su libertad supervisada, una situación que lo llevó nuevamente tras las rejas a inicios de 2026.

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Un detalle que desató polémica

A su salida de prisión, el rapero mostró ante cámaras una figura de Bob Esponja firmada por Maduro, asegurando que el mandatario venezolano se la autografió durante su estancia en la cárcel.

“Mira, Maduro lo firmó”, dijo mientras exhibía el objeto.

El gesto rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando reacciones encontradas.

Un encuentro inesperado tras las rejas

De acuerdo con reportes, ambos coincidieron en el mismo centro de detención en Nueva York, donde el líder venezolano permanece bajo custodia en medio de procesos judiciales.

La escena ha sido catalogada por usuarios como una de las situaciones más insólitas del año dentro del ámbito político y del entretenimiento.

Tres meses tras las rejas

Tekashi cumplió una condena de tres meses tras declararse culpable de violar condiciones de su libertad supervisada, relacionadas con casos previos.

Durante ese tiempo, el artista mantuvo un perfil mediático activo y adelantó que su regreso estaría cargado de contenido viral.

Reacciones en redes

El video del rapero mostrando el objeto firmado ha acumulado miles de interacciones, mientras usuarios debaten sobre el simbolismo del gesto y el contexto en el que ocurrió.

Un regreso fiel a su estilo

Con su salida, Tekashi 6ix9ine vuelve a posicionarse en el centro de la conversación pública, combinando polémica, espectáculo y narrativa mediática en su regreso a la libertad.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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