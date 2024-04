Senado de EEUU aprueba ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán con amplio apoyo bipartidista

El líder de la minoría del Senado Mitch McConnell camina hacia su oficina mientras el Senado se prepara para aprobar el paquete de ayuda de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán aprobado por la Cámara de Representantes, en el Capitolio, en Washington, el martes 23 de abril de 2024. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved