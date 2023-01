Sale de prisión espía castrista Ana Belén Montes

“Para que quede perfectamente claro, dijo el funcionario, Montes fue liberada porque cumplió la parte de encarcelamiento de su sentencia. Su liberación no tuvo conexión con ninguna discusión con el gobierno cubano”.

"El daño es increíblemente extenso", ha dicho Peter Lapp, ex alto oficial del FBI, quien fue uno de los captores de Montes el 21 de septiembre de 2001, cuando fue arrestada en las instalaciones de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) en Washington, DC., donde se desempeñaba como analista principal de inteligencia sobre asuntos cubanos.

En 1997 redactó un documento destinado al Pentágono donde aseguraba que Cuba tenía capacidad militar limitada y por lo mismo no significaba una amenaza real para los Estados Unidos, un objetivo pol í tico clave para el dictador Fidel Castro.

Montes pasó incluso al régimen de La Habana información ultra sensible acerca de un programa secreto de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), sobre el empleo de satélites en la inminente invasión a Afganistán en octubre del 2001. El grado de secretismo de este programa fue tal que los fiscales no pudieron usar esa información como evidencia durante el juicio contra la espía.

Montes, hoy de 65 años, nació en Alemania, de padres puertorriqueños, y fue reclutada por el aparato de inteligencia cubana en 1984, cuando trabajaba en el Departamento de Justicia en Washington y un año después, pasó a la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) del Pentágono, posición desde la cual comenzó a enviar información clasificada a La Habana por espacio de 17 años.

En su extraordinario libro True Believer: Inside the Investigation and Capture of Ana Montes, Cuba's Master Spy, el oficial de seguridad y contraespionaje de la Agencia de Inteligencia del Pentágono Scott Carmichael detalla las actividades y motivaciones de Montes que la llevaron a espiar para la dictadura cubana.