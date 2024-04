Pentágono enviará 1.000 mdd en ayuda militar a Ucrania una vez que la apruebe el Senado y Biden

El líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer llega mientras el Senado se prepara para aprobar el paquete de ayuda por 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, aprobado por la Cámara de Representantes, en el Capitolio, en Washington, el martes 23 de abril de 2024. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved