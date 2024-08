Parecen artículos de noticias reales, pero en realidad son anuncios de la campaña de Kamala Harris

ARCHIVO - La vicepresidenta Kamala Harris habla en una reunión con legisladores sobre los derechos reproductivos, el viernes 8 de julio de 2022, en su oficina dentro del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower en el complejo de la Casa Blanca, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.