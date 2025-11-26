Trump califica tiroteo a miembros de la Guardia Nacional como "acto de terrorismo" y confirma que el atacante es afgano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , condenó enérgicamente el ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C., calificándolo como un acto de odio y terrorismo.

El mandatario aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó al sospechoso detenido como un extranjero proveniente de Afganistán , quien habría ingresado al país tiempo atrás.

“Puedo informar esta noche que, con base en la mejor información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional confía en que el sospechoso detenido es un extranjero que ingresó a nuestro país desde Afganistán”, declaró Trump.

El ataque ocurrió en un área cercana a la Casa Blanca , donde los dos guardias se encontraban desempeñando funciones asignadas por la autoridad federal. Según declaraciones oficiales, ambos fueron heridos a quemarropa , en un acto que el presidente describió como “atroz, malvado y terrorista”.

Agentes federales y tropas de la Guardia Nacional en Washington, el miércoles 26 de noviembre de 2025, tras las noticias de que dos soldados de la Guardia Nacional recibieron disparos cerca de la Casa Blanca. (AP Foto/Evan Vucci)

Durante su mensaje a la nación, Trump enfatizó la gravedad del suceso:

“Fue un crimen contra toda nuestra nación. Fue un crimen contra la humanidad”.

Posteriormente, amplió su declaración en un discurso más extenso, en el que relató que el atentado ocurrió en la víspera del feriado de Acción de Gracias, bajo lo que calificó como una “emboscada” directamente contra quienes sirven en la capital del país.

El presidente también envió palabras de apoyo a los familiares de los heridos y afirmó que el país acompaña a las víctimas durante su recuperación.