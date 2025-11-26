americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Trump califica tiroteo a miembros de la Guardia Nacional como "acto de terrorismo" y confirma que el atacante es afgano

Trump condena el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional y lo define como terrorismo. Afirma que el atacante es afgano. Investigación continúa

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó enérgicamente el ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C., calificándolo como un acto de odio y terrorismo.

El mandatario aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó al sospechoso detenido como un extranjero proveniente de Afganistán, quien habría ingresado al país tiempo atrás.

“Puedo informar esta noche que, con base en la mejor información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional confía en que el sospechoso detenido es un extranjero que ingresó a nuestro país desde Afganistán”, declaró Trump.

GUARDIA NACIONAL-TIROTEO
Agentes federales y tropas de la Guardia Nacional en Washington, el miércoles 26 de noviembre de 2025, tras las noticias de que dos soldados de la Guardia Nacional recibieron disparos cerca de la Casa Blanca. (AP Foto/Evan Vucci)
Agentes federales y tropas de la Guardia Nacional en Washington, el miércoles 26 de noviembre de 2025, tras las noticias de que dos soldados de la Guardia Nacional recibieron disparos cerca de la Casa Blanca. (AP Foto/Evan Vucci)

El ataque ocurrió en un área cercana a la Casa Blanca, donde los dos guardias se encontraban desempeñando funciones asignadas por la autoridad federal. Según declaraciones oficiales, ambos fueron heridos a quemarropa, en un acto que el presidente describió como “atroz, malvado y terrorista”.

Durante su mensaje a la nación, Trump enfatizó la gravedad del suceso:

“Fue un crimen contra toda nuestra nación. Fue un crimen contra la humanidad”.

Posteriormente, amplió su declaración en un discurso más extenso, en el que relató que el atentado ocurrió en la víspera del feriado de Acción de Gracias, bajo lo que calificó como una “emboscada” directamente contra quienes sirven en la capital del país.

El presidente también envió palabras de apoyo a los familiares de los heridos y afirmó que el país acompaña a las víctimas durante su recuperación.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante un acto por el Día del Estudiante en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el viernes 21 de noviembre de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández).

Arriba a Venezuela avión con 175 deportados de EEUU en medio de afectación por suspensión de vuelos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en conferencia de prensa después de reunirse con el presidente dominicano Luis Abinader, el miércoles 26 de noviembre de 2025, en el Palacio Nacional de Santo Domingo, República Dominicana. (AP Foto/Ricardo Hernández)

República Dominicana otorga acceso a EEUU a zonas restringidas en su combate al narcotráfico

El primer ministro canadiense Mark Carney en una conferencia de prensa, el 26 de noviembre de 2025, en Ottawa. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP)

Primer ministro de Canadá anuncia apoyos a la madera y el acero afectados por aranceles de EEUU

ARCHIVO - El logotipo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa en Washington, el 25 de febrero de 2015. (AP Foto/Pablo Martínez Monsiváis/Archivo)

Jueza amplía acceso a audiencias de fianza para inmigrantes detenidos en todo EEUU

Destacados del día

Trump califica tiroteo a miembros de la Guardia Nacional como acto de terrorismo y confirma que el atacante es afgano

Trump califica tiroteo a miembros de la Guardia Nacional como "acto de terrorismo" y confirma que el atacante es afgano

Efectivos de la Guardia Nacional en Washington el 26 de noviembre del 2025. (AP Foto/Rahmat Gul)

2 miembros de la Guardia Nacional son baleados a pocas cuadras de la Casa Blanca

Miles de cubanos con I-220A podrían salir bajo fianza en EE. UU. tras nuevo fallo judicial en California

Miles de cubanos con I-220A podrían salir bajo fianza en EE. UU. tras nuevo fallo judicial en California

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en conferencia de prensa después de reunirse con el presidente dominicano Luis Abinader, el miércoles 26 de noviembre de 2025, en el Palacio Nacional de Santo Domingo, República Dominicana. (AP Foto/Ricardo Hernández)

República Dominicana otorga acceso a EEUU a zonas restringidas en su combate al narcotráfico

Elizandra Sorrilla posa para una foto entre las ruinas de su vivienda, destruida por el huracán Melissa, en El Aserradero, Cuba, el domingo 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Milexsy Duran)

Miles de cubanos siguen sin electricidad ni agua casi un mes después del paso del huracán Melissa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter