Más ayuda estadounidense llega a Gaza desde muelle flotante tras un inicio difícil

Un niño palestino lleva una caja de ayuda en la carretera de la playa del campamento de refugiados de Nusseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el sábado 18 de mayo de 2024, luego de que la gente se abalanzara sobre camiones cargados de ayuda humanitaria introducida a través de un nuevo muelle construido por Estados Unidos. (AP Foto/Saher Alghorra) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.