Régimen cubano responde a Hegseth tras visita a Guantánamo: "Está completamente equivocado sobre el futuro de Cuba"

El gobierno cubano respondió este miércoles a las declaraciones realizadas por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante su visita a la Base Naval de Guantánamo, donde afirmó que el futuro de Cuba depende de las decisiones que adopten el presidente estadounidense y la dirigencia de la isla.

Embed - PETE HEGSETH DESDE GUANTÁNAMO: "EL FUTURO DE CUBA ESTÁ EN MANOS DEL PRESIDENTE DE EEUU"

La réplica llegó de la mano de Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, quien utilizó la red social X para rechazar públicamente las palabras del funcionario estadounidense.

«El futuro de Cuba, un país soberano e independiente, pertenece única y exclusivamente al pueblo y al gobierno cubanos. Cualquiera que crea que el futuro de Cuba está en otras manos está completa y absolutamente equivocado», escribió el diplomático.

La controversia se originó durante la visita oficial de Hegseth a la Base Naval de Guantánamo, donde sostuvo encuentros con tropas estadounidenses desplegadas en la instalación.

Ante los militares, el secretario de Defensa aseguró que:

«El futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos y del liderazgo cubano».

Asimismo, subrayó que el Departamento de Defensa está preparado para responder a cualquier escenario que pudiera surgir en la región.

«Estaremos preparados y posicionados para cualquier contingencia posible», afirmó.

Las declaraciones fueron interpretadas por las autoridades cubanas como una señal de presión política en medio del deterioro de las relaciones bilaterales.

Crece la tensión entre Washington y La Habana

El intercambio ocurre en uno de los momentos más tensos entre Estados Unidos y Cuba en los últimos años.

Durante los últimos meses, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado las sanciones contra altos funcionarios cubanos, entidades estatales y estructuras vinculadas al aparato político y militar de la isla.

Entre las medidas más recientes figuran sanciones contra Miguel Díaz-Canel, familiares de la familia Castro, el conglomerado militar GAESA y otras instituciones consideradas estratégicas para el régimen.

Cuba insiste en el discurso de soberanía y resistencia

La respuesta de Soberón se suma a una serie de declaraciones realizadas por altos funcionarios cubanos durante las últimas semanas.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, ha acusado repetidamente a Washington de intentar asfixiar económicamente al país, mientras que el embajador cubano Rodolfo Benítez ha advertido que Cuba defenderá su soberanía «hasta las últimas consecuencias».

Por su parte, Miguel Díaz-Canel ha sostenido que Estados Unidos estaría evaluando distintos escenarios para Cuba, incluyendo presiones económicas, desestabilización interna y una eventual confrontación militar.

Guantánamo vuelve al centro del escenario geopolítico

La visita de Hegseth también reavivó la atención sobre la Base Naval de Guantánamo, considerada por Washington una instalación estratégica para sus operaciones en el Caribe.

En los últimos meses, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar regional mediante ejercicios conjuntos, despliegues navales y operaciones bajo la denominada Operación Southern Spear.

El Pentágono sostiene que estas acciones buscan garantizar la estabilidad regional y proteger los intereses de seguridad nacional estadounidenses.

Un nuevo capítulo en la confrontación verbal

Aunque las declaraciones de ambas partes elevan el tono político, hasta el momento no se han anunciado medidas concretas derivadas de este nuevo intercambio.

Sin embargo, el episodio refleja el creciente clima de confrontación diplomática entre Washington y La Habana, marcado por sanciones, acusaciones mutuas y diferencias cada vez más profundas sobre el futuro político y económico de Cuba.