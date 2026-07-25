Díaz-Canel aparece con sombrero y guayabera en Pinar del Río mientras ya se agrava la crisis tabacalera cubana

Miguel Díaz-Canel reapareció este sábado en Pinar del Río con un sombrero blanco de ala ancha estilo panamá, gafas oscuras y una camisa negra con detalles blancos tipo guayabera, durante un recorrido por áreas vinculadas con la producción tabacalera.

Las imágenes difundidas por medios oficialistas mostraron al gobernante acompañado por dirigentes del Partido Comunista y funcionarios del sector, entre ellos Marino Murillo Jorge, actual presidente del Grupo Empresarial Tabacuba. La visita tuvo lugar en vísperas del acto central por el aniversario del asalto al cuartel Moncada.

La apariencia del gobernante llamó rápidamente la atención. Su sombrero, las gafas de sol y la guayabera contrastaron con el protocolo habitualmente utilizado durante las visitas oficiales y generaron comentarios críticos y burlas en las redes sociales.

La escena fue interpretada por numerosos usuarios como una imagen más cercana a una visita turística que a una inspección gubernamental, especialmente por producirse en medio de la crisis económica, los apagones y las dificultades que afectan a los productores.

Las fotografías también devolvieron al centro de la atención a Marino Murillo, antiguo responsable de las principales reformas económicas del régimen y actual presidente de Tabacuba, quien ha mantenido un perfil público más limitado desde su salida del Consejo de Ministros.

Según la información divulgada durante el recorrido, Díaz-Canel visitó una explotación dedicada al tabaco tapado en la zona de La Ceniza, en el municipio de Pinar del Río.

La finca cuenta con sistemas de riego por goteo, paneles fotovoltaicos y casas de cura controlada, tecnologías destinadas a reducir la dependencia de la deteriorada red eléctrica y proteger las hojas durante el proceso de secado.

Díaz-Canel presentó la instalación como una experiencia positiva y aseguró que allí se respiraban “trabajo y prosperidad”, una frase que contrastó con los problemas que atraviesa el sector fuera de las fincas seleccionadas para los recorridos oficiales.

Cuba canceló el Festival del Habano cuatro días antes

La visita se produjo apenas cuatro días después de que el Comité Organizador confirmara que el XXVI Festival del Habano no se celebrará durante 2026.

El encuentro había sido aplazado en febrero y permanecía sin una nueva fecha. Habanos S.A. explicó que las condiciones actuales no permitían garantizar los estándares de calidad, alcance y excelencia requeridos para el principal evento internacional de los puros cubanos.

El festival reúne habitualmente a distribuidores, coleccionistas, empresarios y compradores internacionales, e incluye recorridos por plantaciones de Pinar del Río y fábricas de La Habana.

Su cancelación representa un golpe comercial y de imagen para una industria considerada uno de los principales rubros exportables de Cuba. Los organizadores no comunicaron una nueva fecha y limitaron sus anuncios a mantener algunas actividades internacionales por el aniversario de la marca Cohiba.

La campaña tabacalera quedó por debajo del plan

Las autoridades cubanas sostienen que la producción tabacalera continúa recuperándose, pero sus propios datos muestran las dificultades de la última campaña.

Pinar del Río terminó las siembras con algo más de 11.400 hectáreas, equivalentes al 94% del plan inicialmente establecido. Las lluvias destruyeron más de 19.000 canteros de semilleros, mientras la sequía y la crisis energética afectaron el calendario de plantación y riego.

El Gobierno afirma que las áreas de tabaco de la provincia han crecido a un ritmo aproximado de 2.000 hectáreas anuales. Pinar del Río concentra cerca del 70% de la producción nacional, por lo que cualquier caída en sus rendimientos repercute directamente sobre las exportaciones y la disponibilidad de hojas para la industria.

Paneles solares para sostener una industria golpeada por los apagones

El sector ha instalado sistemas fotovoltaicos en fábricas, escogidas, despalillos y áreas de riego para intentar mantener la producción durante los apagones.

Tabacuba reconoció que la industria necesita electricidad estable para iluminar las fábricas, operar los sistemas de ventilación y mantener los procesos de selección y conservación de las hojas. El grupo también ha impulsado bombas solares para reducir el consumo de diésel en las plantaciones.

Sin embargo, estas inversiones no eliminan la falta de combustible, fertilizantes, piezas, madera para las casas de cura ni otros problemas que afectan a productores y empresas estatales.

La propaganda oficial suele presentar las fincas tecnificadas como modelos de la futura recuperación económica, pero muchas explotaciones continúan dependiendo de reparaciones improvisadas y suministros irregulares.

Pinar del Río acogerá el acto central del 26 de Julio

El recorrido también tuvo una finalidad política. Pinar del Río fue seleccionada como sede del acto central por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Contrario a algunas versiones que señalan que esta sería la tercera ocasión, los registros oficiales indican que es la cuarta vez que la provincia recibe la sede nacional: anteriormente lo hizo en 1976, 2000 y 2017.

El Partido Comunista presentó la designación como un reconocimiento a los resultados económicos y sociales de la provincia, especialmente en la agricultura, el tabaco y las exportaciones.

La celebración ocurre, no obstante, en un país sometido a prolongados apagones, escasez de alimentos, problemas de transporte y una reducción continua de su capacidad productiva.

La imagen de prosperidad frente a la crisis nacional

La visita dejó una postal cuidadosamente difundida: Díaz-Canel sonriente, protegido del sol por un sombrero blanco y rodeado de dirigentes en una finca equipada con tractores, paneles solares y sistemas modernos de riego.

Pero el escenario seleccionado no representa necesariamente las condiciones generales del campo cubano.

La cancelación del Festival del Habano, el incumplimiento del plan de siembra y las dificultades energéticas revelan una realidad mucho más compleja que la exhibida por las cámaras oficiales.

Mientras Díaz-Canel habla de “trabajo y prosperidad” desde una finca de Pinar del Río, el principal escaparate internacional del tabaco cubano permanecerá cerrado durante todo 2026.