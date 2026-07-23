OTRO GOLPE DIRECTO AL RÉGIMEN: EEUU sanciona al ministro de Salud y a nueve estructuras económicas

OFAC incluyó a José Ángel Portal Miranda, la UCCM y empresas de salud, petróleo, finanzas y puertos en una nueva ofensiva de sanciones contra el régimen cubano.

El Gobierno de Estados Unidos amplió este jueves 23 de julio su ofensiva económica contra el régimen cubano al sancionar al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, a otra funcionaria vinculada con las misiones médicas y a nueve entidades estatales o relacionadas con sectores estratégicos de la isla.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incorporó a las personas y empresas a su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como lista SDN, bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump.

El nombre de José Ángel Portal Miranda aparece oficialmente entre las nuevas incorporaciones de OFAC. Portal Miranda continuaba ejerciendo como ministro de Salud Pública de Cuba en el momento de la designación.

ARCHIVO - El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, derecha, Raúl Castro, centro, el comandante Ramiro Valdés, centro izquierda, y José Ramón Machado Ventura, izquierda, asisten a un evento para conmemorar el 172do aniversario del nacimiento del héroe de la independencia nacional José Martí, en La Habana, el 27 de enero de 2025. (Foto AP/Ramón Espinosa, archivo)

La lista también incluye a Gretza Sánchez Padrón , identificada por OFAC como una persona vinculada con la Unidad Central de Cooperación Médica, conocida por las siglas UCCM.

La documentación publicada por el Tesoro confirma las designaciones bajo el programa creado por la Orden Ejecutiva 14404, pero no especifica en la actualización individual cuál de los criterios establecidos por esa orden fue aplicado a cada persona.

Niños corren junto a un montón de basura acumulada en una calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

Washington golpea la estructura de las misiones médicas cubanas

La nueva ronda coloca bajo sanciones a dos organismos relacionados con la contratación y administración de servicios médicos cubanos en el exterior:

Unidad Central de Cooperación Médica —UCCM—

Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A.

La primera aparece registrada como una entidad cubana creada en 1984. La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos fue identificada por OFAC con diferentes variantes de su nombre comercial y quedó igualmente incluida bajo la Orden Ejecutiva 14404.

Estas designaciones elevan los riesgos financieros y legales para bancos, empresas o intermediarios sujetos a la jurisdicción estadounidense que mantengan operaciones directas con las entidades señaladas.

La Terminal de Contenedores de Mariel también fue sancionada

Uno de los objetivos más relevantes es la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., instalación clave para la recepción y manipulación de carga en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.

OFAC identificó formalmente a la terminal como una entidad vinculada con el Grupo de Administración Empresarial S.A., GAESA, el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

La inclusión puede afectar operaciones bancarias, contratos de transporte, pagos, seguros y servicios internacionales que involucren a la terminal cuando exista participación de personas estadounidenses o del sistema financiero de Estados Unidos.

Petróleo y energía en el centro de la nueva ofensiva

Washington también sancionó a varias estructuras relacionadas con la investigación, comercialización y distribución de combustibles:

Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. —CEINPET—

Empresa de Energía S.A. —ENERSA—

Einarbo S.A.

OFAC describe a ENERSA y Einarbo como entidades vinculadas con el comercio mayorista de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. CEINPET fue identificado como una empresa estatal cubana dedicada al sector petrolero.

Las medidas se producen en medio de la grave crisis energética cubana, pero la actualización de OFAC no establece una prohibición general sobre el envío de ayuda humanitaria, alimentos o medicamentos a la población.

Empresas marítimas y financieras entre los nuevos objetivos

La lista incluye además a Coral Marítima S.A., descrita como una compañía de transporte marítimo y costero de carga vinculada con el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario.

También fue sancionada Orbit S.A., registrada en el sector de las actividades financieras y de seguros.

La ampliación revela que Washington no concentró la medida únicamente en el sistema de salud, sino que extendió la presión a las conexiones portuarias, energéticas, financieras y logísticas utilizadas por el Estado cubano.

CEIBA Investments fue incluida en la lista SDN

Otra de las designaciones más significativas corresponde a CEIBA Investments Limited, una entidad financiera registrada en Guernsey.

OFAC la clasificó como un fondo o vehículo financiero bajo la Orden Ejecutiva 14404. La empresa mantiene inversiones relacionadas con el sector turístico cubano y confirmó recientemente que la salida de Meliá afectaba a cinco hoteles en los que posee intereses.

La incorporación de CEIBA tiene un impacto particular porque puede involucrar acciones, deuda, contratos derivados e intereses de inversionistas internacionales.

Qué significa entrar en la lista de OFAC

La designación no implica que Estados Unidos tome automáticamente la propiedad de los bienes sancionados.

“Bloquear” significa que los activos y derechos sobre activos situados en Estados Unidos, o que se encuentren bajo posesión o control de personas estadounidenses, deben ser congelados y no pueden transferirse ni utilizarse sin autorización de OFAC.

Las personas estadounidenses también tienen generalmente prohibido realizar operaciones con los individuos y entidades incluidos en la lista SDN. Estas restricciones se extienden a empresas que sean propiedad directa o indirecta, en un 50% o más, de una o varias personas bloqueadas.

Bancos extranjeros también pueden enfrentar riesgos

La Orden Ejecutiva 14404 autoriza al Departamento del Tesoro a imponer medidas contra instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten transacciones significativas para personas sancionadas bajo ese programa.

Entre las posibles consecuencias están las restricciones sobre cuentas corresponsales en Estados Unidos o el bloqueo de bienes de la propia institución financiera. La aplicación no es automática: requiere una determinación específica del Gobierno estadounidense.

Esta facultad amplía el efecto de las sanciones más allá de los bancos estadounidenses y puede provocar que entidades de terceros países eviten operaciones con empresas cubanas incluidas en la lista.

OFAC emitió tres licencias generales relacionadas con Cuba

Junto con las nuevas designaciones, OFAC publicó tres licencias generales para autorizar operaciones específicas que, de otro modo, quedarían prohibidas.

La Licencia General 2 permite realizar transacciones necesarias para cerrar negocios existentes con CEIBA Investments y con empresas en las que posea directa o indirectamente una participación del 50% o superior. La autorización vence a las 12:01 de la madrugada, hora del este, del 22 de agosto de 2026.

La Licencia General 3 autoriza determinadas operaciones para transferir o desinvertir deuda y acciones relacionadas con CEIBA hacia personas no estadounidenses, liquidar transacciones anteriores y cerrar ciertos contratos derivados. También expira el 22 de agosto.

Una licencia protege las operaciones de misiones diplomáticas

La Licencia General 4 permite determinadas transacciones necesarias para el funcionamiento oficial de embajadas y consulados de terceros países situados en Cuba.

También contempla el procesamiento de fondos y el mantenimiento de cuentas para determinados gastos personales de empleados, contratistas y familiares de esas misiones.

La autorización no permite desbloquear propiedades congeladas ni realizar transferencias generales a personas sancionadas, salvo pagos limitados como impuestos, tarifas, permisos o servicios públicos relacionados con la actividad diplomática autorizada.

Las autorizaciones humanitarias existentes continúan vigentes

La Orden Ejecutiva 14404 creó un programa de sanciones separado y adicional a las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos.

OFAC ha aclarado que las autorizaciones y excepciones existentes bajo esas regulaciones continúan siendo válidas. Por tanto, la sanción de entidades relacionadas con el sector médico cubano no significa por sí misma que se prohíban todas las operaciones humanitarias, los alimentos o los medicamentos autorizados legalmente.

La distinción será fundamental para bancos, organizaciones benéficas y proveedores que necesiten comprobar si una operación concreta está permitida o requiere una licencia específica.

Una ofensiva que alcanza sectores esenciales de la economía cubana

La nueva ronda incluye a dos funcionarios y nueve entidades vinculadas con la salud, las misiones médicas, el petróleo, la energía, las finanzas, la inversión, el transporte marítimo y la actividad portuaria.

Las personas designadas son:

José Ángel Portal Miranda

Gretza Sánchez Padrón

Las nueve entidades sancionadas son:

Unidad Central de Cooperación Médica

Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A.

Terminal de Contenedores de Mariel S.A.

Centro de Investigaciones del Petróleo S.A.

Empresa de Energía S.A.

Einarbo S.A.

Coral Marítima S.A.

Orbit S.A.

CEIBA Investments Limited

La medida confirma una nueva ampliación de la estrategia de presión de la administración Trump. La Orden Ejecutiva 14404 permite actuar contra funcionarios, entidades estatales, empresas que operen en sectores estratégicos y personas extranjeras que presten apoyo material o financiero al Gobierno cubano.