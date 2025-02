Marco Rubio: Influencia China en Canal de Panamá es "inaceptable" y si no hay cambios EEUU actuaría para proteger sus derechos

El exsenador y ahora Secretario de Estado, Marco Rubio advirtió este domingo que Estados Unidos tomará medidas si Panamá no realiza "cambios inmediatos" en la administración del Canal de Panamá, alegando violaciones al tratado de traspaso.

Por su parte, el presidente panameño José Raúl Mulino rechazó cualquier insinuación sobre la soberanía de Panamá sobre la vía interoceánica. "No cabe duda de que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo", declaró en una conferencia de prensa tras el encuentro.

Antes de su llegada a Panamá, Rubio destacó en un artículo publicado en The Wall Street Journal que su visita refuerza la prioridad de la administración Trump de enfocarse en la región. "No es casualidad que mi primer viaje al extranjero me mantenga en el hemisferio", escribió.