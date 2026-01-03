🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

El presidente de EE. UU. publicó una fotografía que, según afirma, muestra al mandatario venezolano bajo custodia; no hay verificación independiente

El presidente de Donald Trump difundió este sábado, a través de Truth Social, una imagen que atribuye a la captura de Nicolás Maduro . En la fotografía, el hombre que Trump identifica como Maduro aparece esposado , vestido con mono gris , gafas y protectores auditivos , sosteniendo una botella de agua. El mandatario estadounidense acompañó la publicación con el mensaje: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima” , y señaló que estaría bajo custodia de fuerzas federales estadounidenses.

Trump sostuvo además que la captura se produjo tras una “operación de gran escala” ejecutada por Estados Unidos , y anunció una conferencia de prensa en Mar-a-Lago para ampliar detalles.

Hasta el momento de esta publicación, no existe confirmación independiente de la autenticidad de la imagen ni comunicado oficial verificable del Gobierno de Venezuela, de la Casa Blanca , del Departamento de Justicia de Estados Unidos , ni de organismos internacionales que corroboren el arresto o la custodia.

La fiscal general Pam Bondi publicó mensajes en X recordando que Maduro y su esposa, Cilia Flores , fueron acusados formalmente en 2020 en el Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo . Bondi afirmó que, de concretarse la custodia , ambos enfrentarían proceso judicial federal en Nueva York.

(Estas declaraciones se presentan como atribuciones; su alcance depende de confirmaciones procesales posteriores).

Antecedentes judiciales citados por EE. UU.

Desde 2020, autoridades estadounidenses imputan a Maduro por conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión/conspiración con armas. Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo y ha ofrecido recompensas por información que conduzca a su arresto. Las penas potenciales mencionadas por fiscales podrían ir de décadas a cadena perpetua, si un tribunal confirma jurisdicción y culpabilidad.

Qué se sabe y qué no

Se sabe (atribución): Trump afirma la captura y difunde una imagen que presenta como evidencia.

No se sabe (verificación): Autenticidad de la foto, lugar exacto , autoridad de custodia , cadena de traslado , estatus legal inmediato .

En curso: Se esperan pronunciamientos oficiales y pruebas verificables (comunicados, registros, comparecencias).

Este medio actualizará la información en cuanto existan confirmaciones oficiales o desmentidos.