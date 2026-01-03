americateve

ALARMA

🚨ASÍ FUERON LOS bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela

Reportan explosiones y sobrevuelo de aviones en Caracas tras presuntos ataques a bases militares en Venezuela. Sin confirmación oficial de EE. UU.; el gobierno activa estado de excepción

Screenshot 2026-01-03 at 3.19.05 AM

Explosiones y sobrevuelo de aviones sacuden Caracas; sin confirmación oficial de Washington

Fuertes explosiones, apagones y sobrevuelo constante de aeronaves fueron reportados por residentes de Caracas durante la madrugada de este martes, en medio de versiones no confirmadas sobre ataques aéreos contra instalaciones militares en distintos puntos de Venezuela.

Videos y testimonios difundidos en redes sociales apuntan a impactos cerca de objetivos militares y aeropuertos, incluyendo Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota, así como reportes desde Maracay, La Guaira y el aeropuerto de Higuerote. Hasta el cierre de esta nota, no existe confirmación oficial por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“El cielo tronó”: lo que relatan los testigos

Poco antes de las 2:00 a. m., residentes describieron detonaciones que despertaron a amplias zonas de la capital, seguidas de destellos, columnas de humo y cortes eléctricos. En varios videos se observan helicópteros y aviones sobrevolando la ciudad, mientras un incendio era visible a distancia en los primeros minutos posteriores a las explosiones.

Reacción del Gobierno venezolano

Horas después de los primeros reportes, la televisión estatal leyó un comunicado oficial en el que el Ejecutivo anunció la activación de un estado de excepción por conmoción exterior. El mensaje convocó a la población a la “lucha armada” frente a lo que calificó como “agresión imperialista”, sin ofrecer un parte técnico detallado de daños o víctimas.

Washington guarda silencio; la Casa Blanca “al tanto”

La Administración estadounidense no ha emitido un comunicado confirmando o desmintiendo las versiones. No obstante, la periodista CBS Jennifer Jacobs señaló que funcionarios de la Casa Blanca están al tanto de los reportes, aunque no hay anuncio oficial.

El episodio se produce tras meses de tensiones entre Washington y Caracas. El presidente Donald Trump había advertido previamente sobre posibles acciones vinculadas al combate al narcotráfico y a presiones sobre el sector petrolero venezolano. La semana pasada, Trump afirmó que se realizó un ataque previo contra un muelle presuntamente usado por narcotraficantes, sin detalles operativos públicos.

Qué se sabe y qué no

  • Reportes ciudadanos indican explosiones y vuelos militares.

  • Objetivos mencionados: instalaciones militares y aeropuertos.

  • Confirmación oficial de EE. UU.: no.

  • Respuesta venezolana: estado de excepción y llamado a movilización.

  • Contexto: escalada retórica y medidas de presión en meses recientes.

La situación permanece en desarrollo. Este medio continuará actualizando conforme surjan confirmaciones verificables.

