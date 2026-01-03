americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nicolás Maduro

Nicolas Maduro ha sido capturado y sacado del país tras un "ataque a gran escala" de EEUU en Venezuela

Trump afirma que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras una operación de gran escala, pero no hay confirmación independiente ni pronunciamiento oficial

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Maduro

El presidente de EE. UU. hizo el anuncio en Truth Social, pero hasta ahora no hay confirmación independiente ni pronunciamiento oficial de Caracas

El presidente de Donald Trump afirmó este sábado que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela como resultado de una operación de gran escala llevada a cabo por Estados Unidos.

Screenshot 2026-01-03 at 4.38.23AM

La declaración fue publicada por Trump en su red social Truth Social, donde escribió: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

El mandatario agregó que la operación se habría realizado “en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses” y anunció que ofrecerá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago para ampliar detalles.

Falta de confirmación independiente

Hasta el momento de esta publicación, no existe confirmación independiente por parte del Gobierno de Venezuela, de organismos internacionales, ni de fuentes oficiales estadounidenses distintas a la declaración del propio Trump. Tampoco se han difundido pruebas verificables (comunicados formales, imágenes oficiales, registros de custodia o confirmaciones diplomáticas) que respalden la afirmación.

Reacciones y contexto

El anuncio se produce en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Caracas, tras semanas de operaciones antidrogas, presión diplomática y movimientos militares en la región. Analistas consultados por medios internacionales recomiendan cautela y subrayan que, de confirmarse, un hecho de esta magnitud implicaría consecuencias legales y geopolíticas inmediatas, que normalmente se comunican mediante canales oficiales coordinados.

Qué se espera

Trump adelantó que brindará detalles en una comparecencia pública. Hasta entonces, la información permanece en el terreno de una afirmación no verificada. Este medio seguirá actualizando con confirmaciones oficiales o desmentidos conforme se produzcan.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
escalada sin precedentes: eeuu ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Por Redacción América Noticias Miami
? alerta maxima: reportan bombardeos de eeuu. contra bases militares en varios puntos de venezuela
ALARMA

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela

? tragedia pasional entre cubanos en missouri: exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Destacados del día

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela
ALARMA

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela

Maduro declara estado de emergencia tras denunciar ataques contra objetivos militares en Venezuela

Maduro declara estado de emergencia tras denunciar ataques contra objetivos militares en Venezuela

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter