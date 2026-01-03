Nicolas Maduro ha sido capturado y sacado del país tras un "ataque a gran escala" de EEUU en Venezuela

El presidente de EE. UU. hizo el anuncio en Truth Social, pero hasta ahora no hay confirmación independiente ni pronunciamiento oficial de Caracas

El presidente de Donald Trump afirmó este sábado que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela como resultado de una operación de gran escala llevada a cabo por Estados Unidos .

La declaración fue publicada por Trump en su red social Truth Social, donde escribió: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

El mandatario agregó que la operación se habría realizado “en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses” y anunció que ofrecerá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago para ampliar detalles.

Hasta el momento de esta publicación, no existe confirmación independiente por parte del Gobierno de Venezuela , de organismos internacionales, ni de fuentes oficiales estadounidenses distintas a la declaración del propio Trump. Tampoco se han difundido pruebas verificables (comunicados formales, imágenes oficiales, registros de custodia o confirmaciones diplomáticas) que respalden la afirmación.

Reacciones y contexto

El anuncio se produce en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Caracas, tras semanas de operaciones antidrogas, presión diplomática y movimientos militares en la región. Analistas consultados por medios internacionales recomiendan cautela y subrayan que, de confirmarse, un hecho de esta magnitud implicaría consecuencias legales y geopolíticas inmediatas, que normalmente se comunican mediante canales oficiales coordinados.

Qué se espera

Trump adelantó que brindará detalles en una comparecencia pública. Hasta entonces, la información permanece en el terreno de una afirmación no verificada. Este medio seguirá actualizando con confirmaciones oficiales o desmentidos conforme se produzcan.