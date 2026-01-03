Maduro declara estado de emergencia tras denunciar ataques contra objetivos militares en Venezuela

El régimen chavista calificó los hechos como una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos mientras Caracas amanecía entre explosiones y sobrevuelos

Caracas vivió una madrugada de alta tensión luego de que se reportaran fuertes explosiones y el sobrevuelo de aeronaves militares en distintos puntos de la capital venezolana. Tras conocerse los hechos, la dictadura de Nicolás Maduro emitió un comunicado oficial en el que condenó lo que calificó como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declaró el estado de emergencia en el país.

Videos difundidos en redes sociales muestran destellos, explosiones y densas columnas de humo elevándose desde varios sectores de Caracas . Testigos reportaron ruidos constantes de aeronaves y posibles ataques aéreos contra instalaciones militares clave, entre ellas Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota .

Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente víctimas ni el alcance de los daños , y las autoridades no han ofrecido un balance detallado.

En su pronunciamiento, el Gobierno venezolano activó mecanismos de excepción y llamó a la movilización nacional , al tiempo que denunció una escalada de hostilidades externas. El comunicado fue leído en medios estatales horas después de las primeras detonaciones.

Contexto de tensión regional

El episodio se produce tras meses de creciente confrontación diplomática y militar entre Washington y Caracas. En días recientes, el presidente estadounidense Donald Trump había ordenado reforzar la presencia naval en el Caribe y advertido que los días del régimen de Maduro “están contados”.

Además, esta semana Estados Unidos confirmó la destrucción de una zona de atraque presuntamente utilizada por redes de narcotráfico en territorio venezolano, acción que fue descrita por medios internacionales como el primer ataque estadounidense en tierra venezolana en el marco de la actual campaña de presión.

Situación en desarrollo

A esta hora, no hay confirmación independiente sobre la autoría directa de los ataques reportados en la capital. Analistas llaman a cautela y a esperar información verificable, mientras el país permanece bajo estado de emergencia y con movimientos militares visibles.