La OEA elige al canciller de Surinam, Albert Ramdin, como su nuevo secretario general

ARCHIVO - El embajador de Surinam, Alberto Ramdin, se dirige a la audiencia en una conferencia de la Organización de Estados Americanos en Fort Lauderdale, Florida, el 7 de junio de 2005, después de haber sido electo secretario general adjunto de la OEA. (AP Foto/Alan Diaz, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.