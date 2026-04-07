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Irán permite salir del país a dos franceses que tuvo detenidos, dice Macron

PARÍS (AP) — Irán ha permitido la salida del país de dos ciudadanos franceses que estuvieron detenidos y que desde su liberación estaban refugiados en instalaciones diplomáticas francesas, anunció el martes el presidente francés Emmanuel Macron.

Cécile Kohler y Jacques Paris "están libres y en ruta hacia territorio francés, tras tres años y medio de detención en Irán”, escribió Macron en X.

La decisión de Irán ilustra cómo el gobierno está diferenciando entre naciones, tratando a algunas favorablemente y a otras como enemigas, en el contexto de la guerra librada por Estados Unidos e Israel. Macron se ha distanciado del conflicto, enfatizando que su país no fue consultado con antelación y no quiere la guerra.

Macron agradeció a Omán por desempeñar un papel de mediación en la liberación. “Es un alivio para todos nosotros y, obviamente, para sus familias”, escribió Macron.

Las autoridades iraníes liberaron a Kohler y Paris de prisión en noviembre, pero no les permitieron salir del país. Habían estado retenidos durante más de tres años bajo acusaciones de espionaje, que según Francia carecían de fundamento. Desde que fueron liberados, estuvieron alojados en la embajada francesa en Teherán.

Kohler y Paris fueron arrestados en mayo de 2022 mientras visitaban Irán. Francia denunció su detención como “injustificada e infundada”.

Naciones occidentales han acusado a Irán de detener a prisioneros extranjeros injustificadamente para usarlos como fichas de negociación con potencias occidentales. Irán rechaza esas aseveraciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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