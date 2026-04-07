Trump ha retrasado plazos para Irán, pero sugiere que éste es el último

El presidente Donald Trump habla con reporteros en la Casa Blanca en Washington, el 6 de abril del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP

El plazo anterior de Trump era el 23 de marzo, pero cambió varias veces en las semanas siguientes, mientras el mandatario oscilaba entre amenazas, anuncios de aplazamientos y proclamaciones de que las negociaciones iban bien, a veces en la misma declaración.

Irán rechazó la más reciente propuesta de alto al fuego, informó el lunes la agencia estatal de noticias IRNA. Poco después, Trump lanzó una advertencia ominosa a Irán si no capitulaba y sugirió que el plazo del martes a las 8 p.m. hora del Este (0000 GMT) era definitivo.

“No tendrán puentes. No tendrán plantas eléctricas. No tendrán nada”, manifestó.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a Estados Unidos que los ataques contra infraestructura civil están prohibidos por el derecho internacional, según su portavoz. Trump, al hablar con reporteros, declaró que “para nada” le preocupa cometer crímenes de guerra con ese tipo de ataques.

A continuación, algunos de los plazos y amenazas de Trump, y lo que ocurrió después.

El 21 de marzo, Trump publicó en Truth Social que si Irán no “ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz, dentro de 48 HORAS a partir de este momento exacto, los Estados Unidos de América atacarán y aniquilarán sus diversas PLANTAS ELÉCTRICAS”.

Irán tenía hasta la noche del 23 de marzo.

Luego, 12 horas antes del plazo, Trump recurrió a Truth Social para decir que ambos países habían tenido conversaciones productivas para concluir el conflicto.

“HE INSTRUIDO AL DEPARTAMENTO DE GUERRA A POSPONER CUALQUIER Y TODOS LOS ATAQUES MILITARES CONTRA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS IRANÍES Y LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA POR UN PERIODO DE CINCO DÍAS”, escribió, y añadió que eso estaba sujeto al éxito de las conversaciones.

Eso empujó el plazo hasta el final de esa semana.

Amenaza de atacar plantas de desalinización

Antes del plazo, el 26 de marzo, Trump redobló sus amenazas en Truth Social: “Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HAY VUELTA ATRÁS, ¡y no será bonito!”

Pero más tarde ese mismo día, extendió el plazo otros 10 días, hasta el 6 de abril a las 8 p.m., y dijo en Truth Social que las negociaciones iban “muy bien”.

El 30 de marzo, Trump emitió una declaración ambigua: celebró avances en las conversaciones con Irán y, al mismo tiempo, amplió el bombardeo con el que amenazaba si no se alcanzaba “pronto” un acuerdo, y agregó que “probablemente sí” se lograría.

“Concluiremos nuestra encantadora ‘estadía’ en Irán volando y aniquilando por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la Isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas de desalinización!)”, escribió.

No está claro qué quería decir Trump con “pronto”, pero no se logró un acuerdo mientras el plazo se acercaba.

Una amenaza, llena de groserías, de atacar plantas eléctricas y puentes

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para HACER UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ?”, escribió Trump en una publicación de Truth Social el sábado. “Se acaba el tiempo: 48 horas antes de que todo el infierno caiga sobre ellos”.

A medida que se acercaba el plazo, sus publicaciones intensificaron las amenazas hasta el domingo, cuando Trump volvió a postergar el tiempo en una publicación llena de insultos.

“El martes será el Día de las Plantas Eléctricas y el Día de los Puentes, todo envuelto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno”, escribió Trump en Truth Social, seguido de otra publicación que especificaba las 8 p.m. como plazo.

Luego, Trump sugirió el lunes que el plazo del martes sería definitivo, al afirmar que ya le había dado a Irán suficientes prórrogas.

“El país entero podría quedar eliminado en una noche, y esa noche podría ser mañana por la noche”, expresó Trump. “Tenemos un plan, por el poder de nuestro ejército, por el cual cada puente en Irán será diezmado para las 12 en punto de mañana por la noche”.

¿Qué sigue para la diplomacia con Irán?

Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática de Irán en El Cairo, declaró que Irán ya no confía en el gobierno de Trump después de que Estados Unidos bombardeó dos veces a la República Islámica durante rondas anteriores de conversaciones.

“Solo aceptamos el fin de la guerra con garantías de que no volveremos a ser atacados”, declaró a The Associated Press.

Un funcionario regional involucrado en las conversaciones indicó que los esfuerzos no se habían derrumbado. “Todavía estamos hablando con ambas partes”, reveló, bajo condición de anonimato para hablar sobre diplomacia a puerta cerrada.

En una cadena de televisión israelí, Canal 13, el noticiero nocturno mostró un gran reloj digital que contaba las horas y los minutos hasta el plazo del martes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP