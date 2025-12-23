americateve

Controversial segmento de "60 Minutes" sobre política migratoria de Trump se filtra en internet

Un controvertido segmento que fue retirado abruptamente del programa de televisión "60 Minutes" aparentemente se filtró en internet esta semana, después de que la decisión de último minuto de retirar la historia desató un debate público sobre la independencia periodística.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el 5 de marzo de 2023, en Tecoluca, El Salvador. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo)
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el 5 de marzo de 2023, en Tecoluca, El Salvador. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo)

El segmento contenía entrevistas con migrantes que fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) --la reconocida prisión de máxima seguridad en El Salvador-- como parte de la agresiva batida migratoria del presidente Donald Trump.

Global Television Network, una de las cadenas de televisión más grandes de Canadá, aparentemente transmitió una grabación del segmento. Al parecer la historia ya fue retirada, pero aún se puede encontrar en un sitio web que captura y preserva páginas web después de que son eliminadas.

No está claro cómo o por qué se filtró la historia. Representantes de CBS News y Global TV no respondieron a un correo electrónico en busca de comentarios ni confirmaron la autenticidad del video.

Un gran número de los deportados que aparecen en el video filtrado reportaron haber sufrido de torturas, golpizas y abusos. Un venezolano informó que fue castigado con abuso sexual y confinamiento solitario.

Otro de los deportados señaló que los custodios lo golpearon y le fracturaron huesos tan pronto como llegó.

"Cuando llegas allí, ya sabes que estás en el infierno. No necesitas que nadie te lo diga", expresó.

La historia contenía comentarios de varios expertos, quienes cuestionaron los fundamentos legales para deportar a los migrantes con tal prisa en medio de decisiones judiciales pendientes.

La decisión de retirar un segmento que critica al gobierno federal fue recibida con acusaciones generalizadas de que la dirección de CBS protegía al presidente de una cobertura desfavorable.

En un correo electrónico enviado a sus colegas corresponsales de "60 Minutes", la periodista que informó sobre la historia, Sharyn Alfonsi, señaló que la historia era factualmente correcta y había sido aprobada por los abogados de CBS y su división de estándares.

La jefa de noticias de CBS, Bari Weiss, destacó el lunes que la historia no "avanzaba con los objetivos" y señaló que la Casa Blanca se había negado a comentar para la historia. Añadió que quería un mayor esfuerzo para obtener su punto de vista y que esperaba transmitir la pieza de Alfonsi "cuando esté lista".

La disputa puso a una de las marcas más respetadas del periodismo —y un objetivo frecuente de Trump— de nuevo en el centro de atención y amplifica las preguntas sobre si el nombramiento de Weiss fue señal de que CBS News avanza en una dirección más favorable a Trump.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

