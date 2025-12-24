Juez bloquea intento de Trump de retirar credenciales de seguridad a abogado de informantes

El presidente Donald Trump en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon) AP

La decisión del martes marcó el segundo revés legal de la administración esta semana, después de que la Corte Suprema no permitió el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago, culminando un primer año en que los esfuerzos del presidente Donald Trump por imponer su agenda y buscar represalias contra adversarios políticos han sido repetidamente frenados por los tribunales.

El juez federal Amir Ali en Washington concedió la solicitud de Zaid de una orden judicial preliminar, después de que demandó a la administración Trump en mayo por la revocación de su autorización de seguridad. En su solicitud, Zaid lo calificó como un acto de “represalia política indebida” que ponía en peligro su capacidad para seguir representando a clientes en casos sensibles de seguridad nacional.

El memorando presidencial de marzo señalaba a Zaid y a otras 14 personas que la Casa Blanca afirmaba eran inadecuadas para mantener sus autorizaciones porque “ya no era de interés nacional”. La lista incluía objetivos de la furia de Trump tanto de las esferas política como legal, incluyendo a la exfiscal general estatal adjunta Lisa Monaco; la fiscal general estatal de Nueva York, Letitia James; el expresidente Joe Biden y miembros de su familia.

La acción fue parte de una campaña de represalias mucho más amplia que Trump ha llevado a cabo desde su regreso a la Casa Blanca, incluyendo ordenar investigaciones específicas del Departamento de Justicia contra quienes percibe como adversarios y la emisión de órdenes ejecutivas amplias dirigidas a bufetes de abogados por trabajos legales que no le gustan.

En agosto, la administración Trump revocó las autorizaciones de seguridad de 37 funcionarios actuales y anteriores de seguridad nacional. Revocar estas autorizaciones es una táctica que Trump utiliza mucho —o al menos lo intenta— contra figuras políticas de alto perfil, abogados y funcionarios de inteligencia en su segundo mandato.

Zaid dijo en su demanda que ha representado a clientes de todo el espectro político durante casi 35 años, incluyendo a funcionarios gubernamentales, de seguridad y militares, así como a informantes. En 2019, representó a un informante de la comunidad de inteligencia cuyo relato de una conversación entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ayudó a preparar el escenario para el primero de dos juicios políticos contra Trump en su primer mandato.

“Este tribunal se une a varios otros en este distrito que han prohibido al gobierno usar la revocación sumaria de autorizaciones de seguridad para penalizar a abogados por representar a personas adversas a él”, escribió Ali en su orden.

Ali enfatizó que su orden no impide que el gobierno revoque o suspenda la autorización de Zaid por razones independientes del memorando presidencial y a través de procesos normales de la agencia. La orden judicial preliminar entra en vigor hasta el 13 de enero.

Zaid dijo en un comunicado que “esto no es solo una victoria para mí, es una acusación de los intentos de la administración Trump de intimidar y silenciar a la comunidad legal, especialmente a los abogados que representan a personas que se atreven a cuestionar o responsabilizar a este gobierno”.

El reportero de The Associated Press Eric Tucker contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP