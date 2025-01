Kash Patel: Partidario de Trump y crítico con el FBI, la agencia que podría dirigir

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Es solo un ejemplo de cómo Patel se posicionó como un leal seguidor de Trump mucho antes de que el presidente lo eligiera para dirigir el FBI. Una revisión de The Associated Press de más de 100 podcasts que Patel presentó o en los que fue entrevistado durante los últimos cuatro años revela cómo Patel ha denigrado habitualmente las investigaciones sobre Trump, sembrado dudas en el sistema de justicia penal, criticado la toma de decisiones de la institución que se le ha pedido dirigir y profesado simpatía por los alborotadores encarcelados del 6 de enero.

La revisión de la AP encontró que Patel expresó frecuentemente las mismas opiniones, o iteraciones de ellas, en varios podcasts.

“Esos mismos gangsters criminales en el FBI y el Departamento de Justicia están dirigiendo esta investigación del allanamiento en Mar-a-Lago”, dijo Patel en agosto de 2022 en su programa, “Kash’s Corner”, para The Epoch Times, un medio de comunicación pro-Trump que ha sido un partidario digital clave del presidente y difusor de teorías conspirativas.

“Gangsters” es de los términos favoritos de Patel para referirse a los investigadores federales que percibe como contaminados por un sesgo anti-Trump. Incluso es parte del título de su libro de 2023, “Government Gangsters: The Deep State, the Truth and the Battle for Our Democracy" ("Gangsters del gobierno: el Estado profundo, la verdad y la batalla por nuestra democracia”).

Patel ha tratado de distinguir su mala opinión sobre el liderazgo, la dirección y la toma de decisiones del FBI de lo que él dice que es su apoyo a las bases. Pero su dura retórica sobre el FBI podría crear una dinámica incómoda si es confirmado para dirigir la principal agencia federal de investigaciones, que cuenta con 38.000 personas.

Los insultos en este caso —también ha llamado a los funcionarios de inteligencia “zopencos” y “Muppets”— son consistentes con la perspectiva mordazmente crítica de Patel de las investigaciones sobre la interferencia de Trump en las elecciones de 2020 y su retención de documentos clasificados en su resort de Florida después de dejar el puesto.

Trump enfrentó cargos por delitos graves en los dos casos, pero las acusaciones fueron abandonadas por los fiscales después de que ganó las elecciones de noviembre debido a la política del Departamento de Justicia que prohíbe la persecución federal de un presidente en funciones.

La referencia de Patel a los investigadores como los “mismos gangsters criminales” es parte de un intento persistente por trazar una línea recta entre la investigación de los documentos y una investigación de 2016 sobre Trump y la interferencia electoral rusa, a pesar de las diferencias significativas en el personal del FBI y del Departamento de Justicia en las dos investigaciones.

Patel saltó a la fama como miembro del personal de la Cámara de Representantes por sus críticas a la investigación sobre Rusia, que ha calificado como “una de las mayores conspiraciones jamás perpetuadas contra un candidato presidencial y luego presidente”. Se ha hecho un nombre en los círculos de “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez” (MAGA, por sus siglas en inglés) al tratar de exponer lo que ha descrito como mala conducta en la forma en que se llevó a cabo la investigación. Revisiones posteriores realizadas por el inspector general del Departamento de Justicia y un fiscal especialmente designado identificaron fallos significativos en esa investigación, aunque ninguno presentó pruebas de que la parcialidad partidista hubiera guiado decisiones específicas.

“Tenemos que instruir realmente al mundo sobre la instrumentalización de la justicia que ocurrió el 6 de enero”, dijo Patel en enero de 2024 en “The Alec Lace Show”, mientras calificaba las acusaciones de los alborotadores del Capitolio de Estados Unidos como “infundadas”.

El FBI arrestó a más de 1.500 personas como resultado del motín del 6 de enero de 2021, y muchos de ellos se declararon culpables de delitos graves. Christopher Wray, director del FBI recién cesado, calificó sin rodeos la violencia de “terrorismo doméstico” y ha considerado el ataque como emblemático de una amenaza cada vez mayor de extremismo interno.

Patel, al igual que Trump, ha adoptado una postura diferente, afirmando que los alborotadores han sido vejados por el sistema de justicia penal. Patel, que fue fiscal federal y abogado de oficio, los ha calificado de “presos políticos” y se ha ofrecido, al menos en una ocasión, a representarlos gratuitamente.

Casi con certeza se le preguntará a Patel si apoya la amplia concesión de clemencia de Trump a todos los acusados del 6 de enero. Los indultos, conmutaciones de sentencias y desestimaciones de acusaciones trastornaron la mayor investigación en la historia del Departamento de Justicia, beneficiando incluso a aquellos encontrados culpables de ataques violentos a la policía, junto con líderes de grupos extremistas de derecha que conspiraron para mantener a Trump en el poder.

El apoyo de Patel a los acusados ha incluido más que solo retórica. Ha presumido de haber ayudado a producir una canción, “Justice for All”, que fue grabada a través de una línea telefónica de prisión, cantada por un grupo de acusados del 6 de enero y superpuesta con Trump recitando el Juramento de Lealtad.

“Lo poderoso de esto”, dijo en un podcast de 2023, “es que las personas más afectadas son las que están creando conciencia”.

También se ha referido a una teoría conspirativa de derechas según la cual Ray Epps, un hombre de Arizona detenido en relación con el 6 de enero, era en realidad un agente encubierto del FBI, algo que Epps ha negado rotundamente y que los fiscales han calificado de falso.

Y ha sido abiertamente escéptico sobre el uso de informantes confidenciales del FBI relacionados con el 6 de enero en un momento en que creyentes de las teorías conspirativas han sugerido, de manera inexacta, que la agencia ayudó a instigar la violencia.

El organismo de control interno del departamento dijo en un informe el mes pasado que no había agentes encubiertos del FBI en la multitud el 6 de enero, y que aunque más de dos docenas de informantes del FBI estaban en Washington ese día, ninguno fue asignado por el FBI para entrar al edificio o violar la ley.

“Depende del Congreso, que tiene capacidad para hacer cumplir la ley, salir ahí fuera, arrestar a Chris Wray y mantenerlo en desacato en una celda de la cárcel hasta que se presente la documentación”, dijo Patel en “Kash’s Corner” en junio de 2023.

En los últimos años, Patel ha sopesado la idea de que Wray, que dimitió como director del FBI el 19 de enero, sea arrestado por no haber entregado con prontitud los documentos citados por el Congreso, un desenlace que ha reconocido como extremo pero que, según él, podría afectar a personas menos prominentes que ignorasen las peticiones de documentos de los legisladores.

Esa posición podría volver para atormentar a Patel, especialmente si los demócratas recuperan una cámara del Congreso en 2026.

También ha sugerido que el Congreso podría retener o restringir “bolsillos de dinero” para inducir la cooperación con sus demandas de documentos.

“Le quitas el jet privado a Chris Wray que paga con dólares de los contribuyentes para volar por todo el país. Le quitas la nueva flota de autos elegantes del Departamento de Justicia que van a usar para trasladar a los ejecutivos”, dijo en 2023 en “Kash’s Corner”. “Detienes la construcción de nuevos edificios”.

¿Qué dirá el director Patel si los demócratas presionan para limitar la financiación de sus vuelos en jets del FBI?

“Una vez que el presidente Trump, con suerte, vuelva al poder, habrá una investigación sobre miembros del Congreso que destruyeron y retuvieron pruebas de las agencias de impartición de la ley”, dijo Patel en marzo de 2024 en “In the Litter Box w/ Jewels and Catturd”.

El deseo declarado de Patel de librar al gobierno de “conspiradores” ha generado alarmas de que podría dirigir al FBI a atacar a los adversarios de Trump, a pesar de que las pautas establecidas del FBI están destinadas a proteger contra abusos investigativos y requieren que las investigaciones penales tengan un propósito legítimo.

Como Trump, Patel ha canalizado un enojo particular hacia el comité de la Cámara que investigó el ataque al Capitolio. Le dijo a Catturd, un personaje de redes sociales de derecha cuyo nombre real es Phillip Buchanan, que una victoria de Trump podría resultar en investigaciones de legisladores que han cometido “delitos federales” y “encubierto la verdad al pueblo estadounidense”.

Ese discurso no pasó desapercibido para el expresidente Joe Biden, que en su último día en el cargo indultó preventivamente a los miembros de ese comité, así como al doctor Anthony Fauci y al general retirado Mark Milley.

Fauci y los legisladores de la Cámara de Representantes son solo algunos de los blancos de las críticas de Patel. Su libro incluye una lista de personas a las que identifica como “miembros del Estado profundo del poder ejecutivo”, entre ellos el exfiscal general William Barr —que rebatió las falsas afirmaciones de Trump de que las elecciones de 2020 habían sido robadas— y Andrew McCabe, exdirector en funciones del FBI y figura destacada en la investigación sobre Rusia.

Antes de la audiencia del jueves, los demócratas del Comité Judicial del Senado circularon una publicación en redes sociales que dijeron que Patel compartió en 2022 en la que se le representaba tomando una motosierra para organizaciones de noticias y miembros destacados del Congreso.

Los demócratas harán que la perspectiva de represalias sea el centro del debate en la audiencia de confirmación de Patel, algo que presagiaron con preguntas punzantes sobre él dirigidas a la candidata a secretaria de Justicia de Trump, Pam Bondi, durante su propia audiencia este mes.

Cuando el senador Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island, preguntó a Bondi si habría contratado a alguien que tuviera una “lista de enemigos” en su oficina cuando era fiscal general de Florida, ella respondió: “Senador, para ir al grano, claramente está hablando de Kash Patel. No creo que tenga una lista de enemigos”.

Un “trapo de inodoro” es como Patel describió a Vice Media en un podcast cuando declaró bancarrota hace dos años. Ha atacado frecuentemente a organizaciones de medios y reporteros, acusándolos de publicar “noticias falsas”. También ha amenazado a los periodistas con graves consecuencias si se oponen a Trump.

“Vamos a perseguir a la gente de los medios de comunicación que mintió sobre los ciudadanos estadounidenses, y que ayudó a Joe Biden a amañar las elecciones presidenciales”, dijo Patel a Steve Bannon, un aliado de Trump que cumplió cuatro meses en prisión por desafiar una citación del Congreso y que también ha advertido sobre represalias contra los adversarios de Trump, en diciembre de 2023.

Patel más tarde se retractó de algunas de sus declaraciones sobre los medios, diciendo a NBC News el pasado febrero que los reporteros son “invaluables” y que su amenaza se refería solo a aquellos que han quebrantado la ley.

Pero enfrentará presión de su partido para ir tras periodistas, así como funcionarios electorales y activistas a quienes los republicanos han acusado de delitos.

