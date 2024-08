Kamala Harris convoca a estadounidenses a rechazar divisiones y vencer amenaza de la candidatura de Trump

De izquierda a derecha, el segundo caballero Doug Emhoff; la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris; su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, y su esposa Gwen Walz saludan en la Convención Nacional Demócrata, el jueves 22 de agosto de 2024, en Chicago. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.