Juez: Gobierno de EEUU pudo haber 'actuado de mala fe' al deportar a venezolanos a El Salvador

Boasberg ordenó hace unas semanas al gobierno que no deportara a ninguna persona bajo su custodia en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual se estableció en tiempos de guerra en 1798 y que invocó Trump por lo que calificó como una invasión de la pandilla venezolana Tren de Aragua. El juez también ordenó que cualquier avión con inmigrantes venezolanos que estuviera en el aire regresara de inmediato a Estados Unidos, lo que no sucedió.

El Departamento de Justicia ha dicho que el gobierno no violó la orden del juez, argumentando que no se aplicaba a los aviones que ya habían salido del espacio aéreo de Estados Unidos al momento en que se emitió la orden. La dependencia también ha señalado que la orden escrita del juez no decía nada sobre los vuelos que ya habían salido de Estados Unidos y que, de cualquier forma, el juez no tenía la autoridad para obligar al presidente a ordenar que los aviones regresaran al país.

El gobierno se ha negado a responder a las preguntas del juez sobre cuándo fue que aterrizaron los aviones y quién estaba a bordo, argumentando que esas cuestiones son "secretos de Estado".

El asistente adjunto del fiscal general, Drew Ensign, declaró ante el juez que los detalles sobre los vuelos son de enorme importancia diplomática, ya que los migrantes estaban siendo enviados a un tercer país que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos para retenerlos en su prisión. Añadió en repetidas ocasiones que no conocía ningún "detalle operativo" sobre los vuelos de deportación del 15 de marzo.

"No tenía conocimiento por parte de mi cliente de que ese fuera el caso", respondió Ensign cuando se le preguntó si durante la audiencia judicial de ese día sabía que los aviones ya estaban en el aire o estaban a punto de despegar.

El gobierno ha solicitado a la Corte Suprema que le permita reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros. El Departamento de Justicia afirma que los tribunales federales no deberían interferir con negociaciones diplomáticas sensibles. También aseguró que los migrantes deberían presentar su caso ante un tribunal federal en Texas, donde se encuentran detenidos.

