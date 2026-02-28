Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

La crisis en Medio Oriente entró en una nueva fase crítica tras los ataques con misiles lanzados por el régimen iraní contra bases militares estadounidenses en Bahréin, Qatar , Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió con contundencia:

Tensión en Medio Oriente: el régimen de Irán atacó las bases de EEUU en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait “Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, señaló el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes pic.twitter.com/MGp99pAj7V

“Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”.

La ofensiva se produce horas después de la operación aérea coordinada entre Estados Unidos e Israel contra instalaciones estratégicas iraníes.

Según la agencia Mehr y medios regionales, los misiles iraníes tuvieron como blanco:

Siguen saliendo nuevos videos y reportes desde la zona, mientras la situación permanece en desarrollo. Enormes nubes de humo negro continúan elevándose desde el Cuartel General de la Quinta Flota de la Armada de los EE. UU., ubicado en la Actividad de Apoyo Naval de Bahréin en… pic.twitter.com/POWnQDDOe5

En Manama, capital de Bahréin, se reportaron explosiones cerca del centro de operaciones navales estadounidenses.

Instalaciones de la Quinta Flota de EE.UU. en Bahréin

El Gobierno bahreiní confirmó el ataque y activó planes de emergencia.

Qatar y Bahréin activan defensa aérea

El Ministerio de Defensa de Qatar informó que logró interceptar los misiles antes de que impactaran en su territorio.

Bahréin, por su parte, confirmó daños materiales y advirtió que se reserva el derecho de responder “en coordinación con sus aliados”.

La Embajada de Estados Unidos en Manama emitió una alerta inmediata instando a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse.

Escalada tras ofensiva conjunta

Los ataques iraníes llegan tras la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen de Teherán.

El presidente Donald Trump declaró que Washington inició “operaciones de combate importantes” y aseguró que el objetivo es neutralizar el programa misilístico y nuclear iraní.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que la acción busca eliminar una “amenaza existencial”.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó el lanzamiento de misiles y drones contra Israel como represalia inicial.

Riesgo de guerra regional

Israel declaró estado de emergencia, activó sirenas en Jerusalén y cerró su espacio aéreo.

Jordania interceptó misiles que cruzaban su territorio.

Analistas advierten que el conflicto podría extenderse rápidamente y afectar rutas energéticas clave del Golfo Pérsico, con impacto directo en los mercados globales de petróleo.

La región se encuentra en su punto de mayor tensión en años.