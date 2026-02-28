americateve

Ataque a Irán interrumpe los vuelos en Oriente Medio y más allá

LONDRES (AP) — El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha suspendido los vuelos en toda la región y más allá.

ARCHIVO - Trabajadores cargan suministros médicos en un avión de Air India hacia India, en el Aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el 4 de mayo de 2021. (Menahem Kahana/Pool Foto vía AP, archivo)
ARCHIVO - Trabajadores cargan suministros médicos en un avión de Air India hacia India, en el Aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el 4 de mayo de 2021. (Menahem Kahana/Pool Foto vía AP, archivo)

Emiratos Árabes Unidos —sede de las aerolíneas de largo recorrido Emirates y Etihad— e Israel cerraron su espacio aéreo el sábado. Qatar Airways Group informó que canceló temporalmente los vuelos hacia y desde Doha porque el espacio aéreo de Qatar también estaba cerrado.

Los aviones que se dirigían a Israel cuando comenzó el operativo fueron desviados a otros aeropuertos, y los pasajeros que esperaban sus vuelos en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion fueron trasladados a otra parte.

Emirates indicó que varios de sus vuelos se vieron afectados por el cierre del espacio aéreo emiratí e instó a los pasajeros a consultar el estado de su viaje en internet. La aerolínea tiene su base en el Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado para viajes internacionales.

La aerolínea holandesa KLM ya había anunciado a principios de semana que suspendería sus vuelos con origen y destino en Tel Aviv a partir del domingo.

Virgin Atlantic canceló un vuelo desde el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, a Dubái y señaló que evitará sobrevolar Irak, lo que supone que los trayectos hacia y desde India, Maldivas, Dubái y Riad podrían durar algo más. Los aviones de la compañía ya no estaba sobrevolando Irán. La firma indicó además que todos los vuelos llevarían el combustible necesario por si tuvieran que cambiar de ruta con poca antelación.

Turkish Airlines dijo en X que canceló sus vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania hasta el lunes, y que los vuelos a Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán se suspenderían el sábado. Según la aerolínea, podrían anunciarse cancelaciones adicionales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

