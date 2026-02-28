Líderes europeos mantienen la calma mientras tratan de asimilar el ataque de EEUU e Israel a Irán

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, durante una visita al buque de la Guardia Costera KV Bjornoya, en Tromso, Noruega, el 3 de febrero de 2026. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB Scanpix via AP) AP

Alemania celebró una reunión de emergencia el sábado para analizar la situación en Irán. La Unión Europea, por su parte, evacuaba a parte de su personal en la región.

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque de gran envergadura contra objetivos en todo Irán y el presidente de estadounidense, Donald Trump, instó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un inusual llamado que sugería que podrían estar buscando poner fin a la teocracia que rige el país tras décadas de tensiones.

No estaba claro si los aliados de Washington fueron avisaron con antelación de los ataques. El gobierno alemán indicó que fue informado del operativo el sábado por la mañana. La viceministra de Defensa de Francia afirmó que París sabía que ocurriría algo, pero no sabía cuándo.

En declaraciones tras el ataque, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea calificó el conflicto en Oriente Medio de “peligroso” y señaló que estaba trabajando con autoridades israelíes y árabes para impulsar una paz negociada.

“El régimen de Irán ha matado a miles de personas. Sus programas de misiles balísticos y nuclear, junto con el apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad global”, escribió Kaja Kallas en redes sociales. “La UE está coordinándose estrechamente con sus socios árabes para explorar vías diplomáticas”.

Kallas explicó que Bruselas está evacuando a parte de su personal en la región al tiempo que mantiene una misión marítima en el mar Rojo. La UE impuso recientemente nuevas sanciones a Irán y a figuras destacadas de su teocracia, que provocaron sanciones de represalia por parte de Teherán.

El gobierno alemán señaló que estaba monitoreando la situación en Irán, en Israel y en la región tras ser informado de los ataques israelíes el sábado por la mañana. El equipo de manejo de crisis del ejecutivo tiene previsto reunirse al mediodía para analizar la situación.

El canciller, Friedrich Merz, ya mantuvo consultas con los ministros responsables de seguridad y con sus socios europeos.

Berlín instó a los ciudadanos alemanes en Oriente Medio a inscribirse en el sistema oficial de registro de ciudadanos en el extranjero y a seguir las instrucciones de las autoridades locales sobre las medidas de protección que deben tomar.

Francia, cuyas fuerzas armadas tienen bases y una presencia regular en Oriente Medio, pidió a sus ciudadanos en la zona que extremen la precaución.

“Hay una escalada militar en marcha (...) No es el momento de negociar, estamos en una situación de guerra”, dijo su viceministra de Defensa, Alice Rufo, en declaraciones a la televisora France-2 el sábado, al comparar la situación con la guerra de junio.

“Nuestra prioridad es la protección de nuestros ciudadanos y la protección de nuestras fuerzas en la región”, añadió.

Preguntado por si las fuerzas francesas participaron en la campaña o fueron objetivo de ataques de represalia, el portavoz militar francés, el coronel Guillaume Vernet, afirmó que “Las fuerzas armadas francesas adaptan continuamente su postura a las amenazas y aplican medidas para garantizar la vigilancia y la protección de las instalaciones militares donde están desplegados soldados franceses”.

No ofreció más detalles.

“Nuestra presencia militar garantiza la evaluación independiente de Francia sobre la situación”, dijo a The Associated Press.

Por su parte, el gobierno de Italia instó a los italianos a extremar la precaución y a seguir las instrucciones de sus embajadas en la región. La oficina de la primera ministra, Giorgia Meloni, indicó que la líder se pondrá en contacto con los aliados y líderes de la región en las próximas horas para “apoyar cualquier iniciativa que pueda conducir a una desescalada de las tensiones”.

“Italia reitera su apoyo a la población civil iraní, que con valentía sigue exigiendo el respeto de sus derechos civiles y políticos”, señaló un comunicado.

Suiza pidió que se respete el derecho internacional e instó a “todas las partes a ejercer la máxima moderación, proteger a los civiles y la infraestructura civil”.

Los periodistas de The Associated Press Angela Charlton en París, Sam McNeil en Bruselas y Paolo Santalucia en Roma contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP