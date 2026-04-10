Inflación sube a 3,3% en EEUU por crisis en Irán

Un cartón de huevos en un supermercado en Windham, Maine el 27 de enero del 2025. (AP foto/Robert F. Bukaty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El aumento de los precios en Estados Unidos se aceleró en marzo, impulsado en gran medida por el encarecimiento de la gasolina en medio de la crisis en Medio Oriente.

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,9% en marzo , el mayor incremento mensual desde mayo de 2024. En términos interanuales, la inflación alcanzó el 3,3% , superando el ritmo observado en meses anteriores.

El alza estuvo dominada por el aumento en los precios del combustible. La gasolina subió un 21,2% en un solo mes , impulsada por las tensiones derivadas del conflicto con Irán y las restricciones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio global de petróleo.

ARCHIVO - Clientes realizan compras en una tienda de la cadena Costco el jueves 23 de enero de 2025, en Sheridan, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski)

De acuerdo con la BLS, este incremento representó casi tres cuartas partes del aumento total del índice , reflejando el impacto directo de los mercados energéticos en la inflación doméstica.

El índice de energía en general se disparó un 10,9% en marzo , mostrando cómo los eventos geopolíticos pueden trasladarse rápidamente al bolsillo de los consumidores.

Más allá de la energía, el costo de la vivienda continuó su tendencia al alza, con un incremento del 0,3% en el mes , consolidándose como uno de los componentes más persistentes de la inflación.

ARCHIVO - Un comprador revisa los huevos antes de comprarlos en una tienda de comestibles en Glenview, Illinois, el martes 10 de enero de 2023. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

En contraste, los precios de los alimentos se mantuvieron relativamente estables:

Comida fuera del hogar: +0,2%

Comida en el hogar: -0,2%

Inflación subyacente y señales mixtas

La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— aumentó un 0,2% en marzo y un 2,6% interanual, una señal de moderación en comparación con meses anteriores.

Algunos sectores, como tarifas aéreas, ropa y vehículos nuevos, registraron aumentos, mientras que otros —incluyendo atención médica y autos usados— mostraron caídas.

¿Mejor de lo esperado?

A pesar del repunte, los datos resultaron ligeramente mejores de lo previsto por analistas en algunos indicadores clave, particularmente en la inflación subyacente.

Sin embargo, el repunte en la inflación general pone de relieve la vulnerabilidad de la economía estadounidense frente a shocks externos, especialmente aquellos vinculados a la energía y la geopolítica.