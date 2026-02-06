americateve

cubano

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

Cuba anuncia programa especial para detallar nuevas medidas ante la aguda crisis de combustible en medio de presiones externas, dice Mesa Redonda gubernamental

Mesa redonda CUba

LA HABANA - El régimen cubano anunció un programa especial del espacio oficialista “Mesa Redonda” para este viernes en el que altos funcionarios describirán las nuevas medidas del Gobierno ante la profunda crisis de combustible que golpea a la isla, atribuida en gran parte a la presión de Estados Unidos y al cese de suministros desde Venezuela.

Según la convocatoria difundida en redes, representan al Gobierno el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga y varios ministros, incluido Trabajo, Transporte, Educación Superior y Educación.

El espacio fue descrito como parte de un “informe oficial” diseñado para clarificar las acciones adoptadas frente a la situación energética, aunque no se revelaron detalles específicos de las medidas antes de la emisión.

La convocatoria oficial sostiene que los funcionarios explicarán las medidas como parte de la respuesta estatal ante lo que el régimen define como un “arreciamiento de agresiones estadounidenses”, en referencia a restricciones petroleras y amenazas de aranceles a países que suministren combustible a Cuba.

En una reciente intervención pública, el presidente Miguel Díaz-Canel admitió que la isla ha vivido un desabastecimiento severo de combustible desde diciembre de 2025, después de que las importaciones de petróleo desde Venezuela se detuvieran. A este problema se suman apagones prolongados, la paralización de servicios de transporte interprovincial y ajustes en la programación de universidades como respuesta a la escasez de energía.

Provincias como Granma, Las Tunas, Camagüey y Holguín han visto suspendidos los servicios de transporte de pasajeros y enfrentan dificultades para mantener la movilidad de sus ciudadanos, que dependen de combustibles para sus actividades cotidianas.

Las tensiones con Estados Unidos han aumentado en paralelo: Washington ha bloqueado parcialmente los suministros energéticos a Cuba tras imponer aranceles a países que exportan petróleo a la isla, mientras que el Gobierno cubano acusa a Washington de una “persecución energética” que agrava todavía más las condiciones internas.

El anuncio del programa especial se da en medio de un clima de incertidumbre entre la población sobre la magnitud de las nuevas medidas que serán anunciadas y cómo estas impactarán la vida diaria de millones de ciudadanos en medio de una crisis energética que se intensifica.

