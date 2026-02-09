Camionero cubano enfrenta peligro extremo en carretera helada: "Tuvimos que meternos contra el contén"

Compartir en:









ESTADOS UNIDOS / CARRETERA HELADA. — Un camionero cubano vivió un momento dramático en plena carretera cubierta de hielo cuando se vio obligado a impactar su vehículo contra un contén para evitar caer por un barranco o perder el control total, según un video viral en TikTok que ha generado amplia atención en redes.

Las imágenes compartidas por el usuario @el_chino_manumanu muestran al camión gravemente dañado tras la maniobra desesperada, con el conductor explicando que la carretera estaba extremadamente resbaladiza y peligrosa, rodeada de barrancos sin salida clara.

“Bajando la loma esto no tiene final… tuvimos que meternos contra el contén”, relató el camionero mientras mostraba los daños visibles en el frente del vehículo.

camionero cubano Condiciones extremas y rescate Las escenas muestran el camión con la carrocería deformada por el impacto y enormes placas de hielo en el asfalto, lo que subraya la dificultad y peligro de conducir bajo condiciones climáticas extremas.

Testigos y usuarios en redes han expresado alivio al saber que el conductor salió ileso, pero también han aprovechado el caso para alertar a otros sobre los riesgos de manejar en carreteras cubiertas de hielo y nieve sin la preparación adecuada.

Compartir en:







