americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
cubano

Camionero cubano enfrenta peligro extremo en carretera helada: "Tuvimos que meternos contra el contén"

Un camionero cubano vivió momentos dramáticos en una carretera helada en EE. UU., impactando su camión contra el borde para evitar un accidente fatal, según video viral

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
camionero cubano

ESTADOS UNIDOS / CARRETERA HELADA. — Un camionero cubano vivió un momento dramático en plena carretera cubierta de hielo cuando se vio obligado a impactar su vehículo contra un contén para evitar caer por un barranco o perder el control total, según un video viral en TikTok que ha generado amplia atención en redes.

Las imágenes compartidas por el usuario @el_chino_manumanu muestran al camión gravemente dañado tras la maniobra desesperada, con el conductor explicando que la carretera estaba extremadamente resbaladiza y peligrosa, rodeada de barrancos sin salida clara.

“Bajando la loma esto no tiene final… tuvimos que meternos contra el contén”, relató el camionero mientras mostraba los daños visibles en el frente del vehículo.

camionero cubano

Condiciones extremas y rescate

Las escenas muestran el camión con la carrocería deformada por el impacto y enormes placas de hielo en el asfalto, lo que subraya la dificultad y peligro de conducir bajo condiciones climáticas extremas.

Testigos y usuarios en redes han expresado alivio al saber que el conductor salió ileso, pero también han aprovechado el caso para alertar a otros sobre los riesgos de manejar en carreteras cubiertas de hielo y nieve sin la preparación adecuada.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El cubano Yasiel Puig se dirige a la primera base tras negociar una base por bolas con la casa llena para impulsar a Ehire Adrianza durante la tercera entrada de un juego de béisbol de la Serie del Caribe contra Curazao, el sábado 3 de febrero de 2024, en Miami. (AP Photo/Lynne Sladky, archivo)

Exjugador de MLB Yasiel Puig es declarado culpable de obstrucción y mentir a autoridades federales

regimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de ee. uu.

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

Por Redacción América Noticias Miami
condenan a 50 anos de prision a cubano que asesino a su pareja en jacksonville semanas despues de llegar de cuba

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
carguero ruso sancionado por eeuu aterriza en la habana, cuba y desata alertas en washington

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Denuncian golpiza a El Chulo en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Denuncian golpiza a "El Chulo" en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter