americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ICE

ICE deporta a cubano con residencia en trámite bajo la Ley de Ajuste Cubano: "No me dejaron defenderme"

El cubano Yuniel Abreu fue deportado pese a tener residencia en trámite y apelaciones activas. Su abogada denuncia un proceso “arbitrario”.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubano deportado

Yuniel Abreu Campos, un migrante cubano que se encontraba en trámite de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, fue deportado a la Isla por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE), pese a tener apelaciones activas y permiso de permanencia legal.

El vuelo, realizado el 6 de noviembre de 2025, incluyó a 232 personas deportadas, convirtiéndose en la mayor repatriación de cubanos desde EE. UU. en lo que va de año.

“Cometieron muchas injusticias, porque no me dejaron hacer el debido proceso”, declaró Yuniel desde Cuba en una entrevista con Noticias 23 de Univision, en un reportaje del periodista Daniel Benítez.

Abreu había ingresado por la frontera en mayo de 2022. Trabajaba de forma legal, no tenía antecedentes penales ni infracciones de tránsito, y esperaba la aprobación de su residencia permanente. Sin embargo, tras presentarse voluntariamente ante una corte migratoria, fue detenido por ICE y trasladado a los centros de detención de Krome (Florida) y Louisiana, donde permaneció casi cinco meses.

Según denunció, las autoridades violaron el debido proceso, ya que nunca fue presentado ante un juez para solicitar una fianza.

Embed - Deportan a cubano a pesar de tener apelaciones vigentes y solicitud de residencia

Una deportación “arbitraria”

Su abogada, Lissette Tocado, calificó la medida como una “deportación arbitraria”, asegurando que las apelaciones pendientes debieron suspender automáticamente la expulsión.

“Tenía todo en regla y aun así lo devolvieron. No respetaron los procesos judiciales”, declaró a Univision 23.

En Estados Unidos quedaron su pareja, Yeni Fernández, y los hijos de esta, quienes dependían de su trabajo.

“Estamos bien tristes, mis hijos y yo. Lo devolvieron a la dictadura, a un lugar de donde él huyó”, lamentó Fernández.

La mujer explicó que su esposo tenía su propia compañía de construcción, trabajaba de manera legal y no tenía antecedentes.

Registros públicos en Florida confirman que una persona con el nombre Yuniel Abreu Campos registró en diciembre de 2024 la empresa Abreu’s Construction Group LLC, con sede en Sarasota, aunque CiberCuba no ha podido verificar de forma independiente si se trata del mismo caso.

Screenshot 2025-11-12 at 12.37.19PM

El vuelo récord y la política migratoria actual

El vuelo del 6 de noviembre, operado bajo acuerdos migratorios entre Washington y La Habana, trasladó 189 hombres, 42 mujeres y un menor de edad. Tres de los deportados fueron entregados a las autoridades cubanas por presuntos delitos cometidos antes de salir del país.

De acuerdo con el Ministerio del Interior (MININT), se han realizado 38 operaciones de devolución hacia Cuba en lo que va de 2025, con un total de 1,376 personas retornadas desde distintas naciones.

Desde el inicio del gobierno de Donald Trump, se han ejecutado diez vuelos de deportación desde EE. UU. a Cuba, que suman 1,231 migrantes devueltos. La política actual refleja un endurecimiento del control migratorio y una aplicación más estricta de los acuerdos bilaterales con el régimen cubano.

Contexto y reacciones

El caso de Yuniel Abreu reaviva el debate sobre la seguridad jurídica de los cubanos en proceso de ajuste migratorio, especialmente aquellos que ingresaron con parole humanitario o bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que ICE ha acelerado las deportaciones incluso en casos con recursos legales pendientes, lo que, según expertos, vulnera el derecho al debido proceso.

“No me dejaron defenderme”, repite Yuniel desde La Habana, donde asegura que intentará reanudar su caso desde el exilio forzado.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
le regalan un televisor nuevo a minguito, el cubano que se hizo viral al salir del agua con su viejo televisor en santiago de cuba

Le regalan un televisor nuevo a "Minguito", el cubano que se hizo viral al salir del agua con su viejo televisor en Santiago de Cuba

Un vehículo policial sale del Tribunal Municipal Popular de Marianao en La Habana, Cuba, el martes 11 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Ex viceprimer ministro cubano va a juicio por presuntos cargos de espionaje y corrupción

kiev identifica a 41 mercenarios cubanos muertos en la guerra de rusia contra ucrania

Kiev identifica a 41 mercenarios cubanos muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania

cubano del exodo del mariel enfrenta deportacion tras mas de 40 anos en ee.uu.

Cubano del éxodo del Mariel enfrenta deportación tras más de 40 años en EE.UU.

Destacados del día

ICE deporta a cubano con residencia en trámite bajo la Ley de Ajuste Cubano: No me dejaron defenderme

ICE deporta a cubano con residencia en trámite bajo la Ley de Ajuste Cubano: "No me dejaron defenderme"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda después de hablar con los medios de comunicación a su llegada a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el domingo 9 de noviembre de 2025, al volver de su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y en camino hacia el juego de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions. (AP Foto/Luis M. Alvarez)

Cae la aprobación a la gestión de Trump, incluso entre republicanos, revela sondeo

Cubano del éxodo del Mariel enfrenta deportación tras más de 40 años en EE.UU.

Cubano del éxodo del Mariel enfrenta deportación tras más de 40 años en EE.UU.

Foto entregada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, que muestra a Jeffrey Epstein, el 28 de marzo del 2017. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York via AP)

Correos de Epstein afirman que Trump "sabía de las chicas" y pasó tiempo con una víctima

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, en el Capitolio en Washington el 10 de noviembre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Cámara de EEUU regresa para votar sobre fin del cierre del gobierno tras casi dos meses de ausencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter