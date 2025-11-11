americateve

Cuba

Le regalan un televisor nuevo a "Minguito", el cubano que se hizo viral al salir del agua con su viejo televisor en Santiago de Cuba

Activistas cubanos sorprendieron a “Minguito”, el hombre que se hizo viral durante el huracán Melissa por rescatar su viejo televisor del agua, con un nuevo televisor y una ayuda económica en Santiago de Cuba. Un gesto que devuelve esperanza al pueblo cubano

americateve | Redacción América Noticias Miami
Activistas cubanos devolvieron la sonrisa a Armando “Minguito” Álvarez, el protagonista de una de las imágenes más virales del huracán Melissa, al entregarle un televisor nuevo y 20,000 pesos en su hogar en Santiago de Cuba.

Una foto que conmovió al mundo

La historia de Minguito se volvió un símbolo de la resistencia y esperanza del pueblo cubano. En medio de las inundaciones provocadas por el huracán, fue captado por un fotógrafo de la agencia AFP, saliendo del agua y aferrado a su viejo televisor como si fuera un tesoro.

Esa imagen, publicada horas después del paso del ciclón, dio la vuelta al mundo y se convirtió en un reflejo del espíritu de los cubanos que se niegan a rendirse ante la adversidad.

Un gesto de amor y solidaridad

El activista Yasser Sosa Tamayo anunció en Facebook que la ayuda fue posible gracias a las donaciones de Guillermo Rodríguez Sánchez y Verona Bonce, quienes decidieron llevar esperanza a Minguito tras su historia viral.

“Le entregamos un televisor pantalla plana y 20,000 pesos, cortesía de Guillermo y Verona. Allí, en su humilde casa de tablas y dignidad, se sintió una energía que no se compra: la de ver renacer a alguien que se negó a hundirse”, escribió Sosa.

Junto a él, un grupo de jóvenes llegados desde Ciego de Ávila también participó en la entrega. “Trajeron empatía, fuerza y amor”, añadió el activista.

“Hoy Minguito volvió a sonreír”

En su publicación, Sosa compartió una foto del momento en que Minguito recibió el nuevo televisor, acompañado de un mensaje cargado de emoción:

“Minguito volvió a sonreír. Hoy explotó una bomba de amor en Santiago.”

En los comentarios, el activista resumió la esencia del gesto:

“A veces la noticia no es la tragedia, sino la manera en que un pueblo decide levantarse. Hoy Minguito volvió a creer, y con él también nosotros.”

Una historia que refleja la resistencia cubana

Desde que se viralizó su imagen, Minguito se transformó en un símbolo de esperanza para miles de cubanos. Aunque perdió casi todo durante el paso del ciclón, su determinación por rescatar su televisor se volvió una metáfora de la vida en Cuba: aferrarse a lo poco que queda y seguir adelante con dignidad.

