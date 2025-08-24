ICE arresta en San Diego a cubano de 71 años acusado de narcotráfico

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en San Diego, California, a Bernardo Hernández , un inmigrante cubano de 71 años, acusado de múltiples delitos federales relacionados con el tráfico y posesión de drogas.

De acuerdo con el comunicado oficial, Hernández carece de estatus migratorio legal en Estados Unidos y es considerado un inmigrante indocumentado. Su historial delictivo incluye cargos previos por narcotráfico, posesión de sustancias controladas y conducción temeraria , lo que, según las autoridades, representa “un peligro para la comunidad”.

La agencia federal señaló que esta detención forma parte de una serie de operativos nacionales destinados a mantener a los delincuentes fuera de las calles, una estrategia que se ha intensificado desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Durante 2025, ICE ha reforzado su política de “tolerancia cero” , priorizando la captura y deportación de migrantes con historial criminal, incluidos ciudadanos cubanos. En los últimos meses, se han reportado cifras récord, como la detención de 456 cubanos en un solo mes .

Actualmente, más de 539.000 cubanos se encuentran bajo supervisión de ICE en EE.UU., una cifra que incluye solicitantes de asilo, personas con órdenes finales de deportación y jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad tras ingresar como menores no acompañados.

En lo que va del año, varios cubanos con antecedentes graves han sido deportados. Entre los casos más destacados figuran:

Osmani Mompié , detenido por tráfico de personas.

Rafael Ojeda-Acosta , acusado de violación y agresión sexual.

Tres cubanos arrestados por abuso sexual infantil.

Asimismo, la campaña “Lo peor de lo peor” ha permitido capturar a migrantes con delitos de alto riesgo, como Juan Romero Limia, detenido en Texas por agresión agravada con arma letal, y Gustavo José González Recarey, arrestado en California por actos lascivos contra una menor.

El pasado 22 de agosto de 2025, ICE también informó del arresto de Bárbaro Reyes-Gómez, un cubano de 46 años condenado por tráfico de migrantes ilegales.

Obstáculos en las deportaciones a Cuba

Uno de los principales retos de ICE es la negativa del gobierno cubano a recibir a ciudadanos deportados con antecedentes penales. Ante esta situación, Estados Unidos ha recurrido a terceros países como Sudán del Sur y Esuatini, e incluso a acuerdos bilaterales con México, para efectuar las deportaciones.

No obstante, la magnitud de los operativos ha generado críticas, pues en algunos casos migrantes cubanos sin historial delictivo también han sido detenidos. Un ejemplo es el de una pareja que había ingresado legalmente bajo el programa de parole humanitario, quienes fueron arrestados en su propia casa en Texas, a pesar de no contar con antecedentes criminales.