Harris se reúne con Zelenskyy y arremete contra propuestas de que Ucrania ceda territorio a Rusia

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, al centro, camina en compañía del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, derecha, y el líder de la minoría de la cámara alta, Mitch McConnell, a su llegada al Capitolio para reunirse con legisladores de ambos partidos, el jueves 26 de septiembre de 2024, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved