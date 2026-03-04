Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Pentágono confirma primer hundimiento con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial

Un submarino de Estados Unidos hundió con un torpedo un buque de guerra iraní en el océano Índico, en una operación militar que el Pentágono describió como el primer ataque de este tipo contra una nave enemiga desde la Segunda Guerra Mundial .

La acción marca un nuevo punto de escalada en el conflicto regional que involucra a Irán , Israel y fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó que el ataque ocurrió durante la noche del martes. Según explicó, la nave iraní se encontraba navegando en aguas internacionales cuando fue alcanzada por un torpedo disparado desde un submarino estadounidense.

#URGENTE | Sri Lanka informó que al menos 80 personas murieron después de que un submarino estadounidense hundiera una fragata iraní frente a sus costas. Más de 30 sobrevivientes fueron rescatados y trasladados a hospitales, según las autoridades. pic.twitter.com/axNCLb5lYf

El Departamento de Defensa describió la operación con el nombre simbólico “Quiet Death” (Muerte silenciosa) .

“Fue el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Como entonces, estamos luchando para ganar”, declaró Hegseth.

Rescate de sobrevivientes y víctimas

Autoridades de Sri Lanka informaron que 32 personas fueron rescatadas tras el hundimiento del buque frente a sus costas.

Las autoridades locales también confirmaron que hubo víctimas mortales, aunque no ofrecieron cifras oficiales sobre el número de fallecidos.

Escalada militar en Medio Oriente

El incidente ocurre en medio de una creciente confrontación militar entre Washington, Israel y el régimen iraní.

En los últimos días:

Estados Unidos e Israel han lanzado ataques contra instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán

Irán respondió con misiles contra territorio israelí

Milicias de Hezbollah dispararon cohetes desde Líbano

También se registraron ataques contra objetivos en Bahréin y Kuwait

El conflicto ya ha dejado más de mil muertos en Irán, decenas de víctimas en Israel y Líbano, además de bajas entre militares estadounidenses.

Impacto en el petróleo y la economía global

Las tensiones también han golpeado los mercados energéticos tras ataques cerca del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Por este paso estratégico circula aproximadamente el 20 % del petróleo global, lo que ha generado preocupación sobre posibles interrupciones en el suministro energético.

El alto mando militar estadounidense advirtió que las operaciones podrían continuar, lo que sugiere que el conflicto podría intensificarse en los próximos días.