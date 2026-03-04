americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
EEUU

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Submarino de Estados Unidos hunde buque iraní con torpedo en el océano Índico. Pentágono confirma primer ataque naval de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
submarino

Pentágono confirma primer hundimiento con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial

Un submarino de Estados Unidos hundió con un torpedo un buque de guerra iraní en el océano Índico, en una operación militar que el Pentágono describió como el primer ataque de este tipo contra una nave enemiga desde la Segunda Guerra Mundial.

La acción marca un nuevo punto de escalada en el conflicto regional que involucra a Irán, Israel y fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2029203354681753969?s=20&partner=&hide_thread=false

Pentágono confirma el ataque naval

El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó que el ataque ocurrió durante la noche del martes. Según explicó, la nave iraní se encontraba navegando en aguas internacionales cuando fue alcanzada por un torpedo disparado desde un submarino estadounidense.

El Departamento de Defensa describió la operación con el nombre simbólico “Quiet Death” (Muerte silenciosa).

“Fue el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Como entonces, estamos luchando para ganar”, declaró Hegseth.

Rescate de sobrevivientes y víctimas

Autoridades de Sri Lanka informaron que 32 personas fueron rescatadas tras el hundimiento del buque frente a sus costas.

Las autoridades locales también confirmaron que hubo víctimas mortales, aunque no ofrecieron cifras oficiales sobre el número de fallecidos.

Escalada militar en Medio Oriente

El incidente ocurre en medio de una creciente confrontación militar entre Washington, Israel y el régimen iraní.

En los últimos días:

  • Estados Unidos e Israel han lanzado ataques contra instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán

  • Irán respondió con misiles contra territorio israelí

  • Milicias de Hezbollah dispararon cohetes desde Líbano

  • También se registraron ataques contra objetivos en Bahréin y Kuwait

El conflicto ya ha dejado más de mil muertos en Irán, decenas de víctimas en Israel y Líbano, además de bajas entre militares estadounidenses.

Impacto en el petróleo y la economía global

Las tensiones también han golpeado los mercados energéticos tras ataques cerca del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Por este paso estratégico circula aproximadamente el 20 % del petróleo global, lo que ha generado preocupación sobre posibles interrupciones en el suministro energético.

El alto mando militar estadounidense advirtió que las operaciones podrían continuar, lo que sugiere que el conflicto podría intensificarse en los próximos días.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona levanta un sombrero al aire mientras partidarios esperan los resultados de la elección en la que participa el fiscal general de Texas, Ken Paxton, candidato republicano al Senado federal, el 3 de marzo de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julio Cortez)

¿Qué pasó en primeras elecciones de la campaña para los comicios de mitad de legislatura en EEUU?

eeuu revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en kuwait

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

ee.uu. prepara acusacion penal secreta contra delcy rodriguez por corrupcion y lavado de dinero, segun reuters

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

Por Redacción América Noticias Miami
ice arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones record

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

Pedro Sánchez desafía a Trump y resume la postura de España ante la guerra en Medio Oriente: No a la guerra

Pedro Sánchez desafía a Trump y resume la postura de España ante la guerra en Medio Oriente: "No a la guerra"

Una persona levanta un sombrero al aire mientras partidarios esperan los resultados de la elección en la que participa el fiscal general de Texas, Ken Paxton, candidato republicano al Senado federal, el 3 de marzo de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julio Cortez)

¿Qué pasó en primeras elecciones de la campaña para los comicios de mitad de legislatura en EEUU?

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter