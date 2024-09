Harris se muestra más firme que Biden al presionar a Trump sobre aborto, economía y democracia

En esta combinación de fotos, la candidata a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris, habla durante un debate, el 7 de octubre de 2020, en Salt Lake City, izquierda, y el candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla durante un debate, el 27 de junio de 2024, en Atlanta. (AP Foto) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

El candidato presidencial republicano y expresidente Donald Trump y la candidata presidencial demócrata y vicepresidenta Kamala Harris durante el debate presentado por ABC News, el martes 10 de septiembre de 2024, en el National Constitution Center de Filadelfia. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotos muestra al candidato republicano a la presidencia de EEUU Donald Trump, a la izquierda, y a la candidata demócrata Kamala Harris durante un debate organizado por la cadena ABC News en el National Constitution Center, de Filadelfia, el martes 10 de septiembre de 2024. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved