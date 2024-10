Harris entrega asistencia y consuela a afectados por el huracán Helene en Georgia

El presidente Joe Biden habla durante una sesión informativa sobre la respuesta del gobierno al huracán Helene en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, el martes 1 de octubre de 2024, mientras el secretario de Transporte Pete Buttigieg, a la izquierda, y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, a la derecha, observan. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, saluda antes de una reunión informativa en el Centro de Operaciones de Emergencia de Augusta mientras visita las zonas afectadas por el huracán Helene, el miércoles 2 de octubre de 2024, en Augusta, Georgia. (AP Foto/Carolyn Kaster)

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia, posa para una fotografía mientras ayuda a distribuir alimentos con la Cruz Roja estadounidense en el Centro Comunitario Henry Brigham, el miércoles 2 de octubre de 2024, en Augusta, Georgia. (AP Foto/Carolyn Kaster)

La candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris habla con los medios de comunicación, el martes 1 de octubre de 2024, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El presidente Joe Biden y el gobernador de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper, saludan a los socorristas tras recorrer zonas afectadas por el huracán Helene, el miércoles 2 de octubre de 2024, en el aeropuerto de Greenville, Carolina del Sur. (AP Foto/Susan Walsh)