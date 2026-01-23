Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

Autoridades federales aseguran que ICE no detuvo al menor y responsabilizan al padre por huir y dejarlo solo durante un operativo migratorio en Minnesota.

El Gobierno del presidente Donald Trump negó este jueves que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hayan arrestado a un niño de 5 años durante un operativo migratorio en Minnesota , luego de que funcionarios escolares y un abogado de la familia denunciaran que el menor fue trasladado junto a su padre a un centro de detención en Texas .

El niño, identificado como Liam Conejo Ramos , regresaba de la guardería a su vivienda cuando ocurrió el incidente, lo que provocó una oleada de críticas y preocupación pública por el impacto de las medidas migratorias en menores de edad.

La superintendente del distrito escolar de Columbia Heights , Zena Stenvik , afirmó en una conferencia de prensa que agentes federales retiraron al menor de un vehículo estacionado frente a su casa el martes por la tarde.

Según Stenvik, la familia tiene un caso de asilo pendiente y no cuenta con una orden de deportación vigente .

La maestra del niño también expresó su angustia, señalando que “sus compañeros lo extrañan”.

Respuesta oficial del Gobierno de Trump

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó tajantemente la versión difundida por sectores críticos y aseguró que ICE no arrestó ni tuvo como objetivo a un niño.

En un comunicado oficial, la administración explicó:

“ICE NO tuvo como objetivo a un menor. El niño fue abandonado”.

Según la versión federal, el 20 de enero, agentes de ICE ejecutaban una operación dirigida para arrestar a Adrian Alexander Conejo Arias, un inmigrante ilegal de Ecuador que había sido liberado en EE. UU. durante la administración Biden.

“Cuando los agentes se acercaron, Conejo Arias huyó a pie, abandonando a su hijo. Por la seguridad del menor, uno de nuestros oficiales permaneció con el niño mientras otros agentes detenían al padre”, precisó el DHS.

¿Qué ocurre con los niños en estos casos?

El Gobierno explicó que, conforme al protocolo:

A los padres se les pregunta si desean ser removidos junto a sus hijos , o

ICE puede entregar al menor a una persona segura designada por el padre

Además, el DHS recordó que los padres pueden optar por una salida voluntaria, con un vuelo gratuito y hasta 2,600 dólares mediante la aplicación CBP Home, que —según el Gobierno— permite preservar la posibilidad de regresar legalmente en el futuro.

Dos narrativas enfrentadas

El caso ha quedado marcado por dos versiones opuestas:

Funcionarios escolares y defensores migratorios denuncian un impacto traumático en un menor ,

Mientras el Gobierno de Trump insiste en que la responsabilidad recae en el padre, no en ICE.

El episodio vuelve a encender el debate nacional sobre control migratorio, responsabilidad parental y la protección de menores en operativos federales.